Los vecinos desalojados de Peguerillas (Huelva) regresan a sus casas tras desactivar el Plan de Emergencia

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Moreno, con uno de los vecinos desalojados en Peguerillas. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos desalojados de la zona de Peguerillas -- entre Huelva y Gibraleón--, el pasado miércoles por prevención ante la crecida del río Odiel han podido regresar a sus casas, después del que el Ayuntamiento de la capital haya desactivado el Plan de Emergencia municipal.

En un audio remitido a los medios de comunicación, el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Huelva, José Manuel Moreno, ha explicado que en la tarde de este jueves se procedió a desactivar el Plan de Emergencia municipal, por ello, el personal de Protección Civil visitó en Inturjoven a las familias que habían sido desalojadas de Peguerillas para informarles de que ya podían volver a sus casas.

No obstante, según ha detallado el edil, como eran horas nocturnas, "se le ofreció la posibilidad de que se quedaran en el albergue hasta este viernes", así, en la mañana, "ya prácticamente todas las familias se han ido a sus casas a comprobar el estado de las mismas".

De este modo, el Ayuntamiento de Huelva procedió este miércoles al desalojo preventivo de los vecinos de la zona de Peguerillas --entre Huelva capital y Gibraleón-- debido al aumento del caudal del Odiel por las lluvias torrenciales que está dejando la borrasca Leonardo en la provincia.

Así, según han indicado desde el Consistorio, se desalojaron a 18 personas que han sido realojadas en el Albergue Inturjoven de la capital.