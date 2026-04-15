Una veintena de empresas del sector pesquero y agroalimentario de Huelva participan en el Salón Gourmets 2026

Participación de empresas onubenses en el Salón Gourmets 2026. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de una veintena de empresas del sector agroalimentario y pesquero de Huelva participan en la 39ª edición del Salón Gourmets 2026, la feria "líder en Europa" de alimentación y bebidas de alta calidad y uno de los eventos "más reconocidos" a nivel mundial, que se está desarrollando del 13 al 16 de abril, en Ifema-Madrid.

La Diputación de Huelva está facilitando la presencia de un total de diecisiete empresas onubenses en el stand institucional de la Junta de Andalucía, donde disponen de una zona propia para exponer sus productos, además de zona de reuniones y almacenaje, ha indicado la institución provincial en una nota.

La presencia de estas empresas onubenses tiene como objetivo "impulsar la dinamización económica del territorio", facilitando la presencia de empresas del sector agroalimentario y pesquero de la provincia de Huelva en un escaparate "estratégico" para la promoción, comercialización y apertura de nuevos mercados.

El coordinador de la Oficina de Gestión y Estrategia para Empresas Marca Huelva, Emiliano Cabot, presente en esta edición del Salón Gourmets, ha señalado que "tenemos que sacar los productos que tenemos en la provincia para darlos a conocer. Productos tan especiales y auténticos que se van a mostrar aquí a distribuidores, empresas, restaurantes, importadores y exportadores, quienes vienen buscando nuevas referencias y nuevos productos".

Se trata, ha añadido Cabot, "de un escaparate espectacular para que estas empresas, que vienen buscando ese nuevo producto y esos nuevos segmentos de la gastronomía, puedan encontrar en nuestras empresas, a nuestros productos y a nuestros empresarios".

Con esta iniciativa, la Diputación de Huelva destaca que "reafirma su compromiso" con la promoción del tejido empresarial onubense, "apoyando la visibilidad y competitividad de los productos de la provincia en foros de referencia nacional e internacional".

Además de su participación en la zona expositiva, las distintas empresas participan en el evento con una agenda de encuentros con proveedores, distribuidores e importadores cerrada, al objeto de maximizar la participación y presencia. De igual forma, se celebran diversos showcooking donde, entre otras cosas, se elaborarán platos a partir de la combinación de productos de las empresas onubenses presentes en el evento.

El Salón Gourmets se posiciona como "el principal evento de Alimentación y Bebidas de alta calidad en Europa y uno de los más renombrados a nivel global". Ofrece una exhibición de las tendencias "más exclusivas" en la industria alimentaria.

Con 39 ediciones a sus espaldas y un continuo crecimiento en cifras, este evento se destaca por su enfoque comercial y se convierte en el punto de encuentro más visitado por profesionales nacionales e internacionales del ámbito gastronómico, incluyendo restaurantes, hoteles, distribuidores, servicios de catering y tiendas especializadas.