Víctimas de Adamuz lamentan "el sufrimiento sin apoyos de administraciones" cinco meses después del accidente

Archivo - Imágenes de la marcha convocada por la Asociación Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz en marzo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

HUELVA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Víctimas del accidente ferroviario de Adamuz del 18 de enero han lamentado que cinco meses después siguen "sufriendo en silencio y sin el apoyo y el sostén de las administraciones" no solo secuelas físicas, sino también psicológicas, toda vez que vuelven a pedir la modificación del Real Decreto asociado a los seguros de viaje debe modificarse para "garantizar la protección de las víctimas".

En un vídeo remitido a los medios de comunicación narrado en primera persona por una de las víctimas y médica de profesión, esta señala que esa noche gestionó y organizó por "primera vez" en su vida la atención inmediata de los heridos en un accidente.

"Lo que esa noche aconteció hasta pasadas las doce de la noche, momento en el que ya se habían trasladado numerosos operativos y entendí que mi actuación improvisada había finalizado, se quedó guardado y grabado en mi cabeza para siempre. Pero esa historia no va de mí. Esta historia va de todos los pasajeros que, como yo, presenciaron escenas para las que nadie está preparado", narra la protagonista.

Asimismo, señala que cinco meses después de la tragedia, "aún con secuelas físicas irrecuperables que limitan la movilidad, la autonomía e independencia de los heridos", también "permanecen las secuelas psicológicas en forma de imágenes recurrentes que nos impiden conciliar el sueño, miedo manifestado de múltiples formas, ansiedad y depresión, ataques de pánico o incluso el desarrollo de fobias".

Por ello, según recuerda en el material audiovisual, a la llegada a Atocha en la mañana del 19 de enero se desplazaron equipos de psicólogos de emergencia "formados expresamente para abordar con nosotros lo vivenciado y que nos atendieron los días y semanas posteriores para gestionar emociones, reorganizar recuerdos, resignificarlos".

"Es que no se puede negar la potencial afectación de la esfera emocional en todos los que lo vivenciamos. Tampoco se puede negar que el proceso no se pueda recrudecer en las semanas o meses después del accidente", señala.

Además, indica que la recuperación tras un trauma "no son procesos lineales" y "no se puede negar que existe un duelo en todos los viajeros que vivenciaron el último aliento de su familiar o compañero de viaje y a todos, en definitiva, a los que se les rompió algo en el interior esa noche".

"Sin embargo, aún habiendo sido ampliamente descrita, esta herida emocional en ocasiones es irreparable y que menoscaba el desempeño en nuestro día a día, no está reconocida de ninguna forma, como si no existiera, ni siquiera habiendo documentado visitas a psiquiatras o habiendo tomado medicación a consecuencia del impacto psicológico".

Asimismo, en el vídeo se insiste en que las ayudas prometidas "no llegan a quienes han necesitado e incluso siguen necesitando una pausa para intentar superar la mayor tragedia de sus vidas".

Por ello, apunta a que el Real Decreto 627/2014, que trae causa del Real Decreto 1575/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Seguro Obligatorio de Viajeros, "debe modificarse para garantizar la protección de las víctimas, cuya herida emocional impacta en nuestra vida día tras día".

"Porque cinco meses después del accidente seguimos sufriendo en silencio, sin el apoyo y el sostén de las administraciones", finaliza la narradora en el vídeo.