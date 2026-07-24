La Virgen del Rocío ya esta ataviada de Pastora para volver a Almonte (Huelva) en agosto

La Virgen del Rocío vestida de pastora para el traslado a Almonte en agosto. - HERMANDAD MATRIZ DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 24 (EUROPA PRESS)

La Virgen del Rocío ya está vestida de Pastora. Es una de las señales más esperadas en la cuenta atrás para su próxima Venida a Almonte. El Santuario de Nuestra Señora del Rocío abría sus puertas este viernes ante la "expectación de numerosos almonteños, rocieros y devotos", que a lo largo de la jornada se acercarán para contemplar a la Blanca Paloma luciendo de estreno y preparada para su regreso al pueblo.

Según informa la Hermandad Matriz de Almonte en una nota de prensa, la Virgen lleva una saya confeccionada con un espolín antiguo y enriquecida con piezas bordadas en oro fino, hojilla, perlas naturales, piedras preciosas y otros materiales nobles. Ha sido donada por un grupo de devotos que ha preferido mantener el anonimato.

La esclavina, realizada en terciopelo de seda y donada gracias a la contribución de los hermanos de la Hermandad del Rocío de Emigrantes, presenta una composición radial de amapolas, lazos celestes y elementos vegetales inspirados en la marisma. Su bordado combina hilos de oro y de plata, una técnica poco habitual en el ajuar de Pastora de la Virgen del Rocío.

Además, la esclavina incorpora nueve ramas de amapolas, en alusión a los nueve meses que la Virgen permanecerá en Almonte, y siete ramos ornamentales, que evocan los siete años de espera entre cada Venida. La pieza se completa con un broche en forma de amapola, realizado en plata de ley bañada en oro y donado por la Hermandad del Rocío de la Macarena, con motivo de su 40 aniversario fundacional.

El manto ha sido confeccionado con un brocado artesanal español tejido íntegramente a mano. Ha sido donado por Yolanda Tron Rueda. Todo el conjunto ha sido concebido desde el Estudio de Diseño Mamé de la Vega, en Almonte, tras un trabajo de investigación sobre el origen y la evolución de esta forma tradicional de vestir a la Virgen para sus traslados. Su diseño y confección se han desarrollado íntegramente en la localidad durante cerca de cuatro meses con la participación de distintos profesionales y artesanos. El diseño de los bordados corresponde a José María Carrasco Salas, bajo la dirección artística de Mamé de la Vega.

Cuando viste de Pastora, la Virgen no lleva corona, sino una pamela. Para esta ocasión, ha sido realizada artesanalmente y decorada con amapolas, flores secas y puros. Su lazo está enriquecido con 290 perlas cultivadas, donadas por César Almendro Benítez y cosidas al encaje por Claudio Martínez Martín. El montaje floral ha sido realizado por el propio diseñador del conjunto. La pamela ha sido donada por Isidro Manuel Vela Vela.

El Pastorcito está vestido con un conjunto confeccionado igualmente en un espolín del siglo XIX y enriquecido con piezas de plata sobredorada. Donado por un grupo de devotos que ha preferido mantener el anonimato. Luce sombrero, donado por una reunión de almonteños, grupo sombrero del Pastorcito; y botos, obra de Carrasco Salas, estos últimos han sido donados por Antonio M. Acosta Galán y Juan Expósito Caballero.

Porta también un ramillete donado conjuntamente por el taller de bordados de la Hermandad Matriz y Mamé de la Vega. El Niño de la Virgen porta un cayado realizado por el Taller de Villarreal y donado por la Asociación de Vecinos de El Rocío el pasado enero de 2025.

El traje de Pastora con el que las camaristas han vestido a la Virgen del Rocío está inspirado en los vestidos de viaje utilizados por las damas de la nobleza durante el siglo XVII. Para el Traslado, la Virgen no luce la corona, las ráfagas ni la media luna, lo que permite aligerar el conjunto y facilitar su camino, a hombros hasta Almonte.

En este sentido, José Manuel Vega, diseñador del conjunto e hijo de la camarista, ha subrayado la "intensidad" de este proceso de confección. "He sentido que la Virgen ha ido guiando cada decisión y cada paso", ha comentado.

Esta será la segunda Venida en la que la Virgen del Rocío estrene un conjunto completo para su traslado a Almonte. La Virgen emprenderá su camino al atardecer del 19 de agosto, una vez colocado el pañito y el guardapolvo. Recorrerá el Camino de los Llanos y llegará a su pueblo al alba del día 20. Allí permanecerá durante nueve meses, en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en una estancia marcada también por el Año Jubilar Rociero, que dará comienzo el próximo 15 de agosto.