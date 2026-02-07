El volumen de recolección de fresa de Huelva baja con respecto a la misma fecha de 2025 y se comercializa un 50% menos

Archivo - Fresas de Huelva. - María José López - Europa Press - Archivo

HUELVA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La campaña de la fresa de Huelva aborda la quinta semana de recolección 2025/2026, aunque con "menores volúmenes" que en las mismas fechas del año pasado. Así, en esta semana se estima que se ha comercializado alrededor de un 50% menos de fresa que en misma semana de 2025, por lo que los precios se sitúan "muy por encima" de esas fechas.

Así lo recoge el informe de seguimiento de la campaña 2025/2026 publicado por el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía, que indica que, en general, las cotizaciones de todos los frutos rojos superan a las de hace un año "como consecuencia de la menor oferta".

Señala el informe que esto supone que en Munich (Alemania) la fresa predominante sea la de origen griego, de forma que esta situación de "escasez" sitúa los precios en origen y en mercados internacionales "muy por encima de los de la misma semana de la campaña anterior".

El observatorio ya apuntaba al principio de la campaña de recolección de la fresa de Huelva 2025/2026 que la misma había arrancado con volúmenes semanales "más pequeños de lo esperado", debido a la situación meteorológica que se había dado desde mediados de diciembre, con "bajas temperaturas y poca luz", lo que dificultaba la maduración de la fruta.

Con respecto a la campaña de la frambuesa, aunque la oferta es escasa debido a las lluvias persistentes, el informe explica que el volumen comercializado "crece", pero "a menor ritmo de lo esperado" debido a la meteorología, por lo que sus cotizaciones están "ligeramente por encima" de las de hace un año.

Asimismo, apunta que en Munich "no se cuenta" con frambuesa de España ni de Portugal, por lo que los envíos de origen marroquí "están cubriendo los lineales", así como en el mercado mayorista francés de Rungis, el precio de la frambuesa de origen español "continúa al alza", y comparte lineales con las de origen marroquí y portugués, con precios "similares".

De otro lado, el arándano español cotiza en los mercados mayoristas franceses por segunda semana, "esta vez cuando no hay ya presencia de arándano de Perú y todavía no hay presencia de arándanos de Marruecos ni de Portugal", una circunstancia que "empuja su precio" respecto al de la semana anterior y también respecto al de la misma semana de hace un año.