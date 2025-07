Vox asegura que los onubenses "se están dando cuenta de que PSOE y PP no apuestan por la provincia"

HUELVA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado andaluz de Vox por la provincia de Huelva, Rafael Segovia, ha valorado que "los onubenses se están dando cuenta de que PSOE y PP no apuestan por nuestra provincia", poniendo de ejemplo a "lo que está ocurriendo en el campo onubense.

Así se ha referido Segovia sobre las declaraciones del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en una entrevista en las que asegura que, según el último sondeo del Centro de Estudios Andaluces (Centra), Vox "ya superaría en intención de voto al PSOE en Huelva", según ha indicado la formación en una nota de prensa.

De este modo, tras señalar que en Vox "la única encuesta que nos interesa es la del día de las elecciones". Segovia ha subrayado que "lo que se evidencia, en todo caso", es que "los onubenses se están dando cuenta de que PSOE y PP no apuestan por nuestra provincia".

Como ejemplo de ello, ha mencionado "lo que está pasando en sectores como el campo", toda vez que los agricultores del entorno de Doñana "se sienten completamente engañados por el bipartidismo al no tener noticias de las ayudas dentro del Marco de Actuaciones de Doñana y tras reiterados incumplimientos".

Tanto es así que Vox, "por petición de los propios agricultores", llevará al Pleno del Parlamento la Proposición de ley para la regularización de las tierras de la Corona Norte del Condado de Huelva, tal y como ha anunciado el portavoz del Grupo Vox Andalucía, Manuel Gavira.

"No nos extraña que los onubenses se estén dando cuenta de la realidad, que no es otra que populares y socialistas prometen mucho, pero luego no cumplen absolutamente nada. Seguimos sin Materno Infantil, sin Alta Velocidad con Sevilla, sin desdoble de la N-435 con Badajoz, sin la presa de Alcolea o sin el nuevo túnel de San Silvestre. Tantos engaños no pueden mantenerse tanto tiempo", ha manifestado el diputado andaluz.

No obstante, ha dejado claro que "la encuesta no cambia nada nuestra actitud y como hacemos diariamente, seguiremos trabajando igual que hasta ahora para demostrar que somos la única alternativa a este bipartidismo que deja a Huelva en el vagón de cola del progreso".

De esta forma, ha valorado Rafael Segovia las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía que, en la mencionada entrevista, al asegurar que el Centra otorga al PSOE "una intención de voto por debajo del 20%", afirma literalmente que "curiosamente cuando uno hace extrapolación puede pasar que por primera vez en la historia en algunas provincias andaluzas el PSOE sea tercera fuerza política".

Así, ha precisado que "hay provincias como es el caso de Almería o incluso el caso de Huelva donde hemos visto en la última encuesta que las diferencias son mínimas e incluso están por delante aunque sea mínimamente Vox".

NUEVO RESPONSABLE DE JÓVENES DE VOX

Vox Jóvenes Huelva tiene nuevo responsable al frente del equipo. Se trata del politólogo onubense Alejandro Salvatella, de 24 años. "Los jóvenes tenemos mucho que decir, somos la primera fuerza política entre los menores de 24 años. En esta situación crítica que desgraciadamente atraviesa nuestro país los jóvenes seremos protagonistas de la reconstrucción política, económica y social de España", ha señalado el joven.

Graduado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Granada y Máster en Comunicación y Educación Audiovisual por la Universidad de Huelva, Salvatella asume el cargo "con honor y entrega a Huelva", tras el nombramiento por parte del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de Vox.

Su presidente provincial, María López Zambrano, ha agradecido a Pablo Vinagre, anterior responsable provincial de Jóvenes de Vox Huelva "el gran trabajo realizado" y se ha mostrado convencida de que Salvatella seguirá "la senda de crecimiento de Vox entre los jóvenes onubenses".

En su equipo le acompañan Miguel Téllez y Anabel Galán. Téllez, de 21 años, asume, además, la coordinación local de San Juan del Puerto. El joven, graduado en Química por la Universidad de Huelva, cursa en la actualidad el primer año del Grado de Psicología por la Uned. Galán, de 24 años, ha estudiado el Grado Superior Técnico en Química y Salud Ambiental y actualmente cursa Derecho y trabaja como técnico de control de calidad en la producción de productos elaborados y semielaborados.