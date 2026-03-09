Vox critica el "estado dantesco" de las carreteras de Huelva y exige "inversiones urgentes"

El diputado nacional de Vox por la provincia de Huelva, Tomás Fernández Ríos. - VOX

HUELVA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional de Vox por la provincia de Huelva, Tomás Fernández Ríos, ha calificado de "absoluta vergüenza" el "estado dantesco" de las carreteras onubenses. Así lo ha señalado tras realizar un recorrido por la A-494, vía que une la capital con Mazagón y Matalascañas, para revisar su estado.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, tras comprobar de primera mano el "absoluto deterioro" de esta carretera, "con grietas, socavones, agujeros, y desniveles que ponen en peligro la seguridad vial de los vehículos que por ella circulan", ha exigido tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno central que destinen recursos "a algo tan importante e irrenunciable como es la seguridad y el derecho de los ciudadanos a poder moverse, como mínimo, sin dificultades por el territorio".

"Todos sabemos que, en general, el estado de las carreteras de España es muy malo", ha remarcado. Por ello, tal y como ha incidido, su Grupo Parlamentario en el Congreso ha presentado distintas iniciativas, la última de ellas recientemente, para "reforzar el mantenimiento y la conservación de la red viaria del Estado".

Sin embargo, según ha indicado Fernández Ríos, si el estado de las carreteras "ya es malo de por sí" en España, donde "se calcula que hacen falta unos 14.000 millones de euros de inversión para que las carreteras dejen de estar en este estado lamentable", en la provincia de Huelva la situación es, en sus palabras, "dantesca". "Baches, socavones y un estado de dejadez y abandono en muchísimas carreteras, pero con un agravante añadido: en Huelva no hay aeropuerto, no hay conexiones ferroviarias decentes, no hay AVE y depende de las carreteras", ha criticado.

Asimismo, Tomás Fernández ha insistido en que "es necesario forzar a este Gobierno a realizar las inversiones necesarias". "Que dejen de robar y de despilfarrar nuestro dinero y que lo destinen al mantenimiento y la mejora de nuestras infraestructuras y servicios públicos, que ya es hora", ha finalizado.