Vox exige a Diputación ayudas de 3.000 euros por hectárea para los viñedos del Condado de Huelva

El portavoz de Vox en la Diputación, Miguel Ángel Sánchez Cuéllar. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox en la Diputación de Huelva ha insistido en la petición de una cuantía de 3.000 euros por hectárea para "salvar" a los viñedos del Condado afectados por el mildiu, después de la "negativa" del PP en la institución provincial "a la concesión de ayudas directas".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, el portavoz de Vox en la institución provincial, Miguel Ángel Sánchez Cuéllar, ha expresado que "después de que el PP incumpliera el acuerdo firmado con Vox el pasado 4 de julio en Diputación para conceder 3.000 euros por hectárea al sector vitivinícola, los agricultores han vuelto a trasladar con preocupación la necesidad perentoria de un apoyo urgente para salvar los cultivos".

En relación con la situación actual, el diputado ha advertido de que "muchos viticultores manifiestan desesperadamente que no pueden ni contratar podadores ni efectuar labores de tractor". En este sentido, ha propuesto que "con el objetivo de agilizar el trámite, la Diputación habilite con carácter urgente un pago directo a la cuenta corriente de los afectados, utilizando la base de datos que la Junta de Andalucía ha usado para pagar una ayuda insuficiente de 300 euros".

Asimismo, el portavoz provincial ha criticado que el PP "repite como si fuera un mantra la subvención de 50.000 euros al Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Protegidas Condado de Huelva, que se agradece, pero no hay ni rastro de las ayudas directas al sector productivo, a las personas que se levantan cada mañana a trabajar la vid".

Sánchez Cuéllar ha insistido en que "a pesar de lo complicado que está resultando negociar con el PP esta línea de ayudas a un sector vitivinícola tan arraigado a la tierra", van a seguir luchando para que "finalmente cumplan lo que pactaron con nosotros y, en definitiva, no vuelvan a dejar tirados a los agricultores".