Vox pide a la Junta de Andalucía medidas para "mermar los daños" que causan las borrascas en el sector primario

El portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, en una visita a una finca afectada por el temporal en Almonte (Huelva). - VOX ANDALUCÍA

ALMONTE (HUELVA), 2 (EUROPA PRESS)

El portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha anunciado este lunes que su formación va a presentar iniciativas en la Cámara autonómica para reclamar a la Junta la puesta en marcha de medidas que sirvan para "mermar los daños" que las últimas borrascas que se están sucediendo en la comunidad autónoma están causando en el sector primario de la región, entre sus agricultores, sus cultivos y sus infraestructuras.

El representante de Vox se ha referido a esta cuestión en el transcurso de una visita a una finca afectada por uno de estos temporales ubicada en la aldea de El Rocío, en el término onubense de Almonte.

Manuel Gavira ha explicado que desde Vox vienen recorriendo distintos puntos de Andalucía que están sufriendo "daños" por estas últimas borrascas que se están sucediendo, y que en el caso de la provincia de Huelva afecta al sector de los frutos rojos, al igual que se han producido "destrozos importantes" en el ámbito de la flor cortada en Cádiz, los olivos en Jaén o los invernaderos en Almería.

Por ello, desde Vox quieren emplazar a la Junta de Andalucía a que "ponga en marcha de manera urgente ayudas extraordinarias para las fincas y los caminos rurales que han sufrido daños en este temporal".

El portavoz parlamentario de Vox ha agregado que desde su formación quieren pedir al Gobierno andaluz que ejecute el presupuesto destinado a los caminos rurales de su competencia, y dé ayudas extraordinarias para que los municipios puedan hacer frente a los daños ocasionados en aquellos caminos que son de titularidad local.

Estos destrozos se producen en la época de recogida de la fresa, justo cuando el nivel de producción, la calidad de la fresa y el precio permite que los agricultores cubran una gran parte de los costes, según ha relatado Manuel Gavira, quien ha puesto de relieve que "hablamos de que un coste medio para un agricultor es de 36.000 euros por hectárea, un coste que, por los destrozos del temporal, muchos agricultores no van a poder recuperar y que pone en riesgo la continuidad de la agricultura en esta zona", ha manifestado.

Manuel Gavira ha asegurado que Vox "no dejará solo al sector primario, que ahora se ve nuevamente golpeado", y al respecto ha lamentado que "el sector ha sufrido el acoso y la persecución de las instituciones y ha tenido que luchar contra los ataques de Europa, la competencia desleal, la criminalización y el señalamiento del propio Ministerio, la traición del 'Pacto de Doñana'".

El portavoz de Vox ha puesto de relieve para concluir que, además de infraestructuras, "se han perdido kilos de fresa y una mano de obra contratada que no puede trabajar, pero que hay que pagar", según ha subrayado.