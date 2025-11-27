Vox pide una moratoria para que la ordenanza de veladores en Huelva "no destruya empleo ni perjudique a la economía"

Los concejales de Vox en el Ayuntamiento de Huelva. - VOX HUELVA

HUELVA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo Vox en el Ayuntamiento de Huelva ha pedido al equipo de Gobierno que, ante "la problemática y la dificultad" de muchos establecimientos para poder regularizarse con la nueva Ordenanza de Terrazas y Veladores, establezca una moratoria en su aplicación.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, el portavoz municipal de Vox, Wenceslao Font, ha indicado que el objetivo es "conocer primero el grado de necesidad que van a tener nuestros hosteleros y los cambios que van a verse obligados a asumir, para que esta nueva ordenanza afecte lo menos posible a la economía local y a los puestos de trabajo que están en riesgo".

Al respecto, Font ha subrayado que esta nueva normativa, que comenzará a aplicarse a mediados de diciembre, supone "un cambio drástico en la regulación de la ocupación de la vía pública con terrazas y otros elementos anexos en los establecimientos de hostelería". "La ordenanza va a empezar a aplicarse ya y, a día de hoy, son muy pocos los negocios --de casi 500 existentes-- que han podido regularizarse ante esta nueva situación", ha lamentado.

"Aunque se ha dicho que no se van a tramitar denuncias hasta después de Navidades, en cuanto pase ese periodo la Policía Local comenzará a sancionar y a prohibir esa parte fundamental para la subsistencia de muchos establecimientos, como son sus terrazas y veladores", ha advertido el portavoz.

Por ello, ha subrayado que esta situación "pone en riesgo la economía local, muchos puestos de trabajo y también el modo de esparcimiento de miles de onubenses que disfrutan a diario de estos espacios al aire libre".

ESTUDIO Y REUBICACIÓN DE CONTENEDORES

Por otro lado, en el Pleno de este viernes, Vox también instará al equipo de Gobierno a realizar un estudio detallado para localizar aquellos contenedores de basura que, por su ubicación cerca de un cruce, puedan suponer un riesgo para la seguridad vial y reubicarlos de manera estratégica. El objetivo es que estos elementos no bloqueen la visibilidad de conductores y peatones en pasos de cebra y cruces.

En este sentido, Vox ha incidido en que en Huelva es "habitual encontrar situaciones de este tipo", y ha señalado que "vecinos han alertado ya de riesgos y sustos en puntos como la calle Ruiz de Alda con Gran Capitán o el Paseo de Buenos Aires con Doctor Plácido Bañuelos, donde se han producido situaciones de peligro tanto para peatones como para conductores".

GORRILLAS EN COSTA DE LA LUZ

Por otra parte, Vox ha exigido al equipo de Gobierno "medidas específicas y urgentes", tanto desde la Policía Local como desde Asuntos Sociales, para "intentar paliar el problema que llevan denunciando desde hace años los vecinos de Costa de la Luz por la presencia constante de gorrillas en distintos puntos del barrio". Esta situación, según ha criticado la formación, está "afectando gravemente a la convivencia y a la sensación de seguridad de la zona", por lo que Vox reclama "actuaciones continuadas, no parches puntuales cuando el problema ya es insoportable para los vecinos".

Por último, Vox ha vuelto a exigir que se cumpla lo acordado en Pleno hace ya dos años y "se dé una solución definitiva a los problemas de ocupación ilegal que sufre desde hace una década un edificio tan emblemático como la Casita Blanca". La formación ha señalado que esta situación "impide desde hace diez años que el inmueble recupere el uso dotacional para el que fue concebido, en beneficio de los onubenses" y ha reclamado al equipo de Gobierno que pase de "las buenas palabras a los hechos para recuperar este espacio para la ciudad".