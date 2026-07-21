Vox reclama al Ayuntamiento de Huelva "medidas urgentes" para reducir los plazos de las licencias de obra

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Huelva, Wenceslao Font, y la viceprotavoz, María López. - VOX

HUELVA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Huelva defenderá en el próximo Pleno una iniciativa para exigir al equipo de Gobierno la adopción de "medidas urgentes" que permitan agilizar la concesión de licencias urbanísticas y cumplir con el plazo máximo de tres meses que establece la Ley 7/2021 de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, el portavoz de Vox, Wenceslao Font, ha advertido en rueda de prensa de que la falta de vivienda es "uno de los principales problemas que sufren actualmente los onubenses" y ha asegurado que "si se quiere aumentar la oferta de viviendas y facilitar el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna, el Ayuntamiento no puede seguir siendo un obstáculo con procedimientos burocráticos que retrasan durante meses e incluso años la concesión de licencias".

Según expone la iniciativa, los plazos actuales para obtener una licencia de obra nueva oscilan entre los nueve y los 18 meses, llegando incluso a alcanzar los 26 meses en determinados casos, "pese a que la legislación andaluza obliga a resolver estos procedimientos en un plazo máximo de tres meses desde la presentación de toda la documentación".

Font ha explicado que esta situación ha sido trasladada al Grupo Municipal por distintos constructores, promotores y profesionales del sector, que alertan del "grave perjuicio que ocasionan estos retrasos administrativos". "En algunos casos, obtener la licencia tarda lo mismo o incluso más que construir las propias viviendas, una situación completamente inaceptable que incrementa los costes de las promociones, retrasa la llegada de nuevas viviendas al mercado y termina repercutiendo directamente en el precio que pagan los ciudadanos", ha señalado.

Por ello, Vox propone que el Ayuntamiento "revise en profundidad los procedimientos administrativos actuales, simplifique la normativa en todo aquello que sea posible, refuerce los servicios técnicos con más recursos humanos y materiales e impulse herramientas digitales que permitan una tramitación más ágil y transparente".

"Si existe un consenso en que Huelva necesita más viviendas, también debe existir un compromiso real para eliminar las trabas administrativas que hoy impiden construirlas. No basta con hablar de vivienda; hay que actuar para que las licencias dejen de convertirse en un cuello de botella", ha afirmado el portavoz de Vox.

La propuesta de acuerdo insta expresamente al equipo de Gobierno a adoptar todas las medidas necesarias para que el Ayuntamiento pueda cumplir de forma habitual con el plazo legal de tres meses en la concesión de licencias urbanísticas, contribuyendo así a "dinamizar la construcción de viviendas, favorecer la inversión y responder a una de las principales necesidades sociales de la ciudad".