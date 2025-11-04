WWF alerta a Unesco, Ramsar y Comisión Europea de los "potenciales impactos" del deslinde de Doñana y pide "revertirlo"

HUELVA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La organización WWF ha enviado cartas a la Unesco, la Secretaría del Convenio de Ramsar y a la Comisión Europea en las que informa a estos organismos internacionales de la reciente publicación en el BOE del deslinde que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha tramitado en Doñana. WWF explica en ellas que el deslinde "contradice claramente las abundantes evidencias científicas existentes sobre el carácter de marisma de agua dulce de Doñana" y les pide "colaboración para revertir esta decisión" porque "supone una amenaza".

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, WWF ha alertado a la Unesco, Ramsar y la Comisión Europea de la "preocupación" ante las "graves e irreparables consecuencias" que, sobre las marismas de Doñana y sus valores ambientales, puede tener la reciente aprobación por parte del Gobierno de España del deslinde del dominio público marítimo-terrestre de las mismas.

Según la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica, la actual marisma pluvio-fluvial de Doñana "pasaría a considerarse marisma mareal, con las graves consecuencias que ello tendría para la conservación de los hábitats y especies protegidas del espacio".

De este modo, en la carta, WWF España critica "la falta de base científica, una preocupación compartida con otros organismos del Estado como la Estación Biológica de Doñana (CSIC) o la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; organismos regionales como la Junta de Andalucía y la dirección del Espacio Natural de Doñana".

De hecho, la entidad ha asegurado que todos ellos han alegado en contra de los criterios establecidos para el deslinde por la Dirección General de Costas y el Mar, organismo perteneciente al Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España. "Y es una preocupación apoyada prácticamente por la totalidad de los miembros del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana que votaron el pasado 16 de octubre de 2025 una resolución informando negativamente este deslinde", han incidido.

Al respecto, WWF ha recordado que el Consejo de Participación consideró que los criterios en los que se basa la decisión de Dirección General de Costas y el Mar son "incompatibles con el conocimiento científico, los planes de gestión y la realidad física de Doñana".

Lo que para Dirección General de Costas y el Mar es "un mero acto administrativo" para clasificar estos suelos como propiedad del Estado al considerarlos dominio público marítimo-terrestre, "en realidad, supone un cambio de paradigma en la visión y gestión de Doñana y tendrá un gravísimo e irreversible impacto sobre los ecosistemas marismeños, incluyendo la Reserva Biológica de Doñana, corazón del mismo y declarada como Parque Nacional en 1969 por sus valores ambientales como humedal de agua dulce".

En este sentido, el deslinde considera que "dos tercios de la marisma de Doñana no es un humedal de agua dulce, sino una marisma mareal, inundable" y que si esta inundación no se produce es "por obstáculos antrópicos que, según la Ley de Costas, deberán ser eliminados".

Por ello, a juicio de WWF España, esta decisión administrativa "obliga a partir de ahora a todas las administraciones a actuar en el sentido que indica la Ley de Costas española y restaurar lo que el Ministerio ha declarado como marismas mareales de Doñana", lo que en la práctica "significaría la desaparición de los actuales humedales de agua dulce afectados por esta decisión".

"Así, por ejemplo, podría darse la contradicción de que la dirección del espacio natural no pudiera poner en marcha actuaciones para defender ecosistemas de alto valor y protegidos por el marco normativo europeo y declarados de interés comunitario y prioritario, debiendo facilitar la entrada de agua salada a los mismos, pues la Dirección General de Costas y el Mar ha entendido que dichos ecosistemas se sitúan sobre un espacio inundable por la marea una vez se removieran los obstáculos que lo impiden", han señalado.

Por tanto, este deslinde denota "un grave desconocimiento de la historia y la ecología de las marismas de Doñana y generará un grave conflicto a nivel internacional con la Comisión Europea, la Unesco y la Secretaría del Convenio Ramsar". Cabe recordar que Doñana, y especialmente sus marismas de agua dulce, están reconocidas por todos estos organismos como un humedal de "importancia internacional" para numerosas especies de aves acuáticas, reproductoras e invernantes, y como un enclave vital en la ruta migratoria entre Europa Occidental y África Occidental.

Este reconocimiento ha sido "determinante" para su designación como espacio de la Red Natura 2000, Patrimonio Mundial de la Humanidad y Humedal de Importancia Internacional. Sin embargo, la propuesta del Ministerio "modificaría las condiciones ecológicas de la marisma para adaptarlas a una supuesta naturaleza mareal que nunca ha tenido".

Así, WWF ha pedido a la Unesco, Ramsar y la Comisión Europea que se dirijan a la ministra de Transición Ecológica para solicitarle la suspensión del deslinde actual y que se lleve a cabo una nueva propuesta basada en "el mejor conocimiento científico y técnico sobre Doñana", de la cual se informe previo a su aprobación a dichos organismos internacionales y se requiera el informe favorable del Consejo de Participación de Doñana.

De este modo, el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, ha subrayado que la ministra para la Transición Ecológica "debería hacer caso a la ciencia y suspender este deslinde ante la concurrencia de razones imperiosas de interés público de primer orden como son la protección de Doñana y sus ecosistemas y la conservación de sus especies de flora y fauna, y así se lo hemos comunicado a los organismos internacionales que han colaborado durante décadas con la conservación de este espacio natural".

"Estamos de acuerdo con la necesidad de concluir el deslinde del Dominio Público Marítimo-Terrestre de Doñana y la restauración de sus ecosistemas mareales, pero consideramos que la actual propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica constituye un gravísimo error, al basarse en criterios que niegan la abundante ciencia existente, que confirma que Doñana es una marisma de agua dulce y pluvio-fluvial", ha finalizado.