La WWF apoya la demanda de la Fiscalía para exigir medidas de reparación ante la extracción ilegal de agua en Doñana

Imagen de la finca Veta la Palma en el Espacio Natural de Doñana. A 2 de marzo de 2026 en Puebla del Río, Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

HUELVA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la organización WWF en Doñana, Juanjo Carmona, ha respaldado la actuación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que ha requerido al Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) la apertura de un procedimiento de exigencia de responsabilidad ambiental a 250 operadores detectados por la Guardia Civil por extracciones ilegales en el parque natural de Doñana. "WWF ha apoyado esta actuación y de hecho en su momento nos personamos como interesados", ha afirmado Carmona.

En declaraciones a los medios, el portavoz de WWF ha apuntado que esta vía complementa la aplicación de otras leyes como la de Aguas, la normativa forestal o el Código Penal, y permite reclamar a los causantes de los daños los costes de restauración del acuífero y los ecosistemas afectados. "Es poner fin a que los beneficios de una actividad ilegal se hagan particulares y los costes y problemas los acabemos pagando entre todos los ciudadanos", ha insistido.

Asimismo, Carmona ha explicado que el requerimiento de la Fiscalía al Ministerio incluye "no solo la exigencia de responsabilidad ambiental, sino también medidas para evitar nuevos daños, el cese de las actividades y la adopción de medidas provisionales". Sin embargo, el Ministerio de Transición Ecológica ha respondido que, al no tratarse de daños exclusivos al dominio público hidráulico, sino también al espacio natural, la competencia no es suya, sino de la Junta de Andalucía. "La respuesta de la Fiscalía es que entiende que esta interpretación no es correcta y que el Ministerio está obligado a abrir el procedimiento en las materias que son de su competencia", ha señalado el portavoz.

Por ello, la Fiscalía ha presentado un recurso contencioso-administrativo, apoyado en un informe de la Abogacía del Estado que resuelve que la competencia es del Ministerio, sin perjuicio de la colaboración de la Junta de Andalucía. "El Miteco tiene que abrir el procedimiento de responsabilidad en las materias que son de su competencia y si considera que hay además daño al ecosistema, espacio y hábitats protegidos y dependientes del acuífero, pedirá la Junta de Andalucía su colaboración", ha explicado Carmona.

Desde WWF han afirmado que esperan que este contencioso administrativo se resuelva "con celeridad" para que se pueda abrir cuanto antes el procedimiento de exigencia de responsabilidad ambiental, ya que consideran que es "una vía que puede facilitar el fin de las extracciones ilegales en Doñana".

En este sentido, Carmona ha remarcado que, además, la Junta de Andalucía tiene pendiente la ejecución de medidas previstas en el Plan de la Fresa y la aprobación de planes de extracción de aguas subterráneas, por lo que "hay que corresponder eliminando la competencia desleal que le suponen los regantes ilegales".

Por todo ello, WWF ha manifestado de nuevo su apoyo a la Fiscalía en este proceso y ha pedido al Ministerio que rectifique su posición y se allane en el procedimiento judicial. "Todas estas herramientas, junto con el conjunto de las herramientas legales existentes, deben de significar un cambio de rumbo y una mejora del acuífero y una mejora de Doñana que todos estamos deseando", ha concluido Carmona.