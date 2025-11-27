WWF critica que dos años después de la firma del Pacto de Doñana "no se hayan iniciado medidas clave"

Archivo - Vista aérea del Parque Natural de Doñana (Andalucía) - DOÑANA DIEGO LÓPEZ WWF ESPAÑA - Archivo

La organización WWF, en el segundo aniversario de la firma del Pacto de Doñana entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, ha señalado que "en algunas cuestiones el balance es bastante positivo y se ha avanzado bastante", pero "se sigue anclado y sin avanzar nada en medidas que son clave" como "llevar el agua superficial y la depuradora de Matalascañas o los cauces del Guadiamar".

En un audio remitido a los medios de comunicación, el portavoz de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, ha señalado que en cuanto a las actuaciones socioeconómicas del plan, "algunas están muy avanzadas", como es el caso de las subvenciones a ayuntamientos, que "fueron las primeras en ponerse en marcha porque básicamente eran las menos complejas desde el punto de vista de tramitación", aunque ha incidido en que otras, como las ayudas para la renaturalización "han tenido un procedimiento mucho más largo porque no solamente se han hecho para Doñana sino que ya se ha creado también un marco a nivel nacional".

En cuanto a las acciones en el marco ambiental, hay algunas que "ya por fin se han iniciado", como la restauración de la Finca de los Mimbrales, que compró en su momento el Estado, o la compra de Veta la Palma, por parte de la Junta, "aunque se está a la espera de cómo va a ser su gestión y las modificaciones que habrá que realizar en dicha gestión para renaturalizar en la medida de lo posible también dicho territorio".

Sin embargo, ha lamentado que en otras cuestiones las administraciones "van extremadamente lentas", cuando son "las medidas claves de todo este marco a nivel ambiental". Por ello, señala que es "inaceptable" que después de dos años, por ejemplo, "no se hayan puesto en marcha las obras para llevar agua superficial a Matalascañas".

"Esta es una obra que desde el punto de vista técnico no es nada difícil, no tiene una gran complejidad, sino lo que falta es la voluntad de ponerlas en marcha. Habría que haberlo hecho ya de manera urgente porque no solamente se trata de una cuestión ambiental, sino también de seguridad en cuanto a consumo humano", ha enfatizado.

Al respecto, ha indicado que el traslado de los pozos en Matalascañas es "llevar el problema de la zona de las dunas a otros ecosistemas que se van a ver igualmente afectados" porque, "como se ha visto en el último informe del estado del acuífero, el mismo sigue en una situación que va hacia el colapso total, por lo que "realmente solucionar el problema de Doñana y de Matalascañas en este de esta zona es sencillamente quitar los pozos y traer el agua superficial".

Por otro lado, Carmona ha señalado también la restauración de los caudales y los hábitats del Guadimar, que, a su juicio, "lleva también un retraso totalmente inaceptable". "La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no ha sido capaz todavía de presentar un proyecto de acuerdo a lo comprometido con la Comisión Europea, con Unesco y con la sociedad en general", ha lamentado.

"Estamos hablando de un proyecto que pretende recuperar no solamente agua, sino también funciones naturales, servicios ambientales, ecosistemas, hábitats y terrenos marismeños. Pero seguimos sin tener un proyecto que englobe todo esto y probablemente en esta primera fase del marco, el Estado no va a poder cumplir con su ejecución, algo que es totalmente inadmisible y no era el compromiso inicial", ha aseverado.

Asimismo, el portavoz de WWF ha subrayado que "sí se ha avanzado en algunos puntos" en cuestiones da depuración de agua, pero ha lamentado que en "otros no", como la depuradora de Matalascañas, "sobre la que tampoco ha habido avance hasta la fecha".

"Todo ello, además origina que la Comisión Europea cada cierto tiempo nos esté sancionando, con lo cual es otra de las actuaciones a la cual habría que pedirle al Estado que metiera urgencias".

Por ello, Carmona ha insistido en que Doñana "necesita urgentemente este tipo de actuaciones para su restauración y su mejora ambiental". "Lógicamente, lo que tenemos que pedir al Estado es que nos saque del 2023 y nos traiga ya a 2026 con el inicio de estas obras, para que puedan culminar cuanto antes y puedan dar servicio a Doñana cuanto antes", ha finalizado.