WWF subraya que la situación del acuífero de Doñana es "desfavorable" pese a las lluvias y pide aplicar los planes

HUELVA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

WWF ha alertado que, a pesar de las lluvias de este 2025, la tendencia del acuífero de Doñana es "desfavorable", así como la superficie inundada de las lagunas peridunares. Por ello, ha urgido a aprobar e implementar los planes de extracciones Almonte y Marismas coordinados con el de la Rocina.

En un audio remitido a los medios de comunicación, el portavoz de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, ha señalado que "un año más" el informe del acuífero de Doñana demuestra, a su juicio, que la situación del mismo es "gravísima", ya que a pesar de un año húmedo, "diez de los 16 sectores están por debajo de la pluviometría que ha habido durante el año".

"Esto significa que no hay una recuperación del acuífero y que las medidas que se están tomando no están siendo todo lo efectivo y eficaz que sería necesario", ha abundado.

Por ello, ha urgido a la administración pública a que "intensifique" las mismas y las haga "con mucha más urgencia", porque "de lo contrario, como podemos comprobar, ni siquiera un año húmedo sirve ya no para recuperar el acuífero sino para que no empeore".

INFORME DE WWF

De hecho, la propia organización alertaba de esta "realidad" en un informe del pasado 2024, sobre el grado de sobreexplotación del acuífero de Doñana a partir de datos oficiales. Los cálculos concluían que se extrae "de manera insostenible más agua subterránea de la que se recarga en el acuífero, con un índice de explotación del acuífero del 109%".

Por entonces, el informe destacaba que la metodología establecida por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) "subestima el índice de explotación real de las masas de agua en que ha dividido al acuífero de Doñana". Esto se debe, entre otras razones, "a la decisión de no considerar el acuífero como un único sistema y dividirlo de manera artificial en seis masas independientes de aguas subterráneas (una de ellas en la demarcación del Tinto, Odiel y Piedras)".

Por ello, la ONG remarcaba que esta metodología ha tenido "una grave repercusión en Doñana al favorecer el elevado grado de sobreexplotación actual". "Por ejemplo, medidas clave como definir cuánta agua se puede extraer de cada pozo, de qué zonas, o cuánta agua se puede extraer en el conjunto del acuífero para una explotación sostenible y compatible con la conservación de Doñana se han visto afectadas por esta metodología", señalaban.

Así, el informe apuntaba a que se extraen, "al menos, 106 hm3 de agua al año, frente a un recurso disponible real estimado en 97 hm3 como recarga media". "Este dato supone que el índice de explotación real del acuífero es de 109 %, y que se bombea más agua subterránea de la que se recarga en el acuífero Almonte-Marismas. Este elevado nivel de sobreexplotación está provocando descensos significativos en el nivel freático y en la descarga hacia los arroyos que deben entrar y alimentar a la Marisma", remarcaban.

"La información incompleta, y la mala interpretación de algunos de los datos, ha llevado a que se tomen decisiones erróneas, como la iniciativa de la CHG de cerrar los pozos de Matalascañas más cercanos al Parque Nacional para sustituirlos por otros un poco más alejados en la misma masa de agua, en vez de conectar el sistema de abastecimiento a la planta de potabilización ubicada en Mazagón. Esta última medida sí ayudaría a recuperar los niveles del acuífero al eliminar presiones sobre éste y responde a lo comprometido con la Comisión Europea y la Unesco", continuaba el informe.