Las XI Jornadas de Acuicultura en el Litoral Suratlántico reúnen en Huelva a 150 expertos del sector acuícola

HUELVA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 150 profesionales del sector acuícola se dan cita esta semana en Huelva en las XI Jornadas de Acuicultura en el Litoral Suratlántico (JALS), un evento bianual organizado por el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa) que reúne a expertos del sector, representantes de empresas, instituciones públicas, universidades y centros tecnológicos.

En este encuentro científico, celebrado durante el 19 y 20 de noviembre en el Campus del Carmen de la Universidad de Huelva, se abordan los principales temas de interés para el sector acuícola andaluz. Así, se tratan asuntos como los últimos avances en investigación y los trámites administrativos para el desarrollo de la actividad y comercialización de sus productos, incluyendo las posibles ayudas y opciones de asesoramiento institucional, ha indicado la Junta en una nota.

Organizado por el centro Ifapa Agua del Pino (Cartaya), el evento ha sido inaugurado esta mañana por la presidenta del Ifapa, Marta Bosquet, y la vicerrectora de Formación y Desarrollo Profesional de la UHU, Yolanda Navarro. Se trata de una iniciativa que cuenta con la colaboración de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la UHU, Asema, Gestimar, la Sociedad Española de Acuicultura y la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

Las JALS, que en la actual edición ha superado su "récord absoluto" de profesionales inscritos tanto de Andalucía como de otras regiones, "se han consolidado como unas jornadas bienales sobre acuicultura andaluza cuya primera edición tuvo lugar en el año 2002".

En concreto, el evento se ha estructurado en tres bloques para facilitar el debate de los expertos: Acuicultura, medio ambiente y espacios naturales; Potencialidades y oportunidades de la acuicultura suratlántica y Nuevas especies, productos y procesos. Así, cada bloque cuenta con profesionales procedentes del sector académico, científico o empresarial que abordan temas tan novedosos como el cultivo de seriola y el uso de drones para el control de la población en cultivos de esteros.

Asimismo, durante las jornadas se están tratando otros campos de especial interés y repercusión socioeconómica, pero que son temáticas poco habituales en este tipo de eventos como es el caso del valor gastronómico de los productos de la acuicultura, su concienciación social y la formación en este sector.

Además de los tres bloques temáticos principales, en las XI JALS se ha organizado una sección con nueve 'acuituits' --presentaciones libres de cuatro minutos sobre cualquier aspecto de la acuicultura--, una sala de pósteres con 39 trabajos enviados por especialistas acuícolas en variados ámbitos, y se debate en diferentes mesas redondas de cinco participantes dos temáticas de especial relevancia: el asociacionismo en el sector de la acuicultura y sus aspectos ambientales.

Un evento de referencia en el sector acuícola La XI edición de las Jornadas de Acuicultura en el Litoral Suratlántico tienen como lema 'Afrontando retos para una acuicultura sostenible y de calidad', considerando especialmente el nuevo marco de fondos europeos Fempa y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

En concreto, las jornadas se estructuran principalmente en ponencias invitadas de alto interés y calidad. Para ello se cuenta con la presencia de expertos en diversas materias relacionadas con la acuicultura, desde empresarios que ofrecen una visión del día a día del sector hasta gestores de la administración que dan a conocer los trámites legales y de gestión de ayudas sobre la actividad acuícola, además de científicos y técnicos que exponen los resultados de sus últimos trabajos.

El evento se desarrolla en jornada completa el miércoles 19 de noviembre y en horario de mañana el día siguiente, y el programa reúne a unos 25 expertos del sector acuícola tanto andaluces como de otras regiones.

Además de estas ponencias, las jornadas han recibido pósteres y 'acuituits', una iniciativa que tuvo gran acogida en las últimas ediciones debido a su potencial para presentar de manera rápida e impactante los resultados de un trabajo de investigación o un producto comercial específico. El contenido de las ponencias, pósteres y 'acuituits' se recopilarán en un libro de actas con ISBN del que podrán disponer todos los asistentes.