El XVIII Otoño Cultural Iberoamericano en Huelva amplía el concurso La Quinta del OCIb hasta el 8 de diciembre

Archivo - Cartel del concurso La Quinta del OCIb. - OCIB - Archivo

HUELVA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Con la finalidad de multiplicar los espacios para las nuevas generaciones en sus más amplias manifestaciones artísticas, el XVIII Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb 2025) ha extendido la convocatoria del concurso La Quinta del OCIb, dirigido a jóvenes nacidos entre 2007 y 2008, hasta este próximo 8 de diciembre, fecha de cierre para la recepción de trabajos.

Según ha indicado el certamen en una nota de prensa, La Quinta del OCIb es una invitación abierta a la presentación de obras inéditas en cualquier lenguaje artístico y en todos los ámbitos de la creatividad: narración, pintura, audiovisuales, escultura, música, fotografía, artes digitales, artes escénicas o cualquier otra manifestación artística. El plazo de recepción permanecerá abierto hasta el 8 de diciembre.

Los trabajos pueden entregarse en la sede de la Asociación Cultural Iberoamericana (ACI), en la calle Puerto, 27 de Huelva, o enviarse de forma digital al correo ocib@ocibcultura.org. El objetivo del OCIb con este novedoso certamen es acercarse a las nuevas generaciones, fomentando su participación en todas las disciplinas creativas y facilitando que los jóvenes exploren lenguajes híbridos, nuevas tecnologías y formatos no convencionales dentro de un espacio abierto, dinámico y participativo.

Se trata de una invitación a formar parte de un movimiento cultural que celebra la diversidad creativa, la libertad de expresión y el protagonismo de una generación que aporta nuevas miradas al mundo. Precisamente el artista plástico Juanjo Kamatxo, creador del cartel oficial del evento, encarna a una generación que ha ganado espacios en el ámbito cultural de Andalucía gracias a una propuesta novedosa, creativa y de alto nivel simbólico, constituyéndose en un ejemplo idóneo para fomentar e incentivar a los nuevos talentos. Las obras premiadas tendrán un espacio expositivo en el Centro Social La Morana, en Huelva.

Además, Kamatxo --miembro del jurado e imagen de La Quinta del OCIb-- compartirá, como valor añadido, una selección de su trabajo junto a los jóvenes galardonados en el concurso. Bases del concurso Entre las bases del concurso, que están disponibles en el enlace https://ocibcultura.org/concurso/ , se establece que las obras deben ser inéditas y no haber sido premiadas anteriormente ni creadas mediante Inteligencia Artificial.

El jurado estará integrado por representantes de la Asociación Cultural Iberoamericana, las entidades patrocinadoras del OCIb, el Instituto Andaluz de la Juventud, la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Huelva y el propio artista Juanjo Kamatxo.

La Quinta del OCIb cuenta con el apoyo de la Fundación Caja Rural del Sur, la Diputación Provincial de Huelva, el Ayuntamiento de Huelva, la Junta de Andalucía, el Puerto de Huelva, la Universidad de Huelva, la Universidad Internacional de Andalucía, y, en este evento, con la participación especial del Instituto Andaluz de la Juventud y la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía.