Alcaldesa asegura que Jerez (Cádiz) tendrá una flota de autobuses renovada "antes de que termine el año"

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, junto a integrantes del Comité Ciudadano de Transporte y Movilidad comprueba uno de los nuevos autobuses urbanos. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha asegurado que la localidad contará "antes de que termine el año" con una flota de autobuses urbanos renovada, después de que este miércoles haya realizado una visita a los 13 nuevos vehículos que ya se encuentran en las cocheras del servicio de transporte urbano y que se irán incorporando progresivamente a lo largo de las próximas semanas.

García-Pelayo ha estado acompañada en esta visita por los miembros que conforman el Comité Ciudadano de Transporte y Movilidad, el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, el de Seguridad, Ignacio Martínez, y las delegadas Nela García y Carmen Pina, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Se espera, tal y como ha reiterado la alcaldesa, que a final de año ya estén circulando los 25 autobuses nuevos híbridos de la marca Mercedes.

"Hoy es un día de alegría que queremos compartir especialmente con las asociaciones que conforman el Comité", ha señalado García-Pelayo, que ha agradecido al teniente de alcaldesa de Movilidad, Jaime Espinar, y al equipo de Comujesa "el trabajo tan impresionante" que han realizado para "convertir en realidad lo que en principio parecía un sueño".

A este respecto ha continuado reconociendo que "nadie al principio apostaba porque pudiéramos cumplir el compromiso de que Jerez viera renovado en esta legislatura el 100 por cien de la flota de autobuses", y ha recordado que el Comité está formado por asociaciones de vecinos, comerciantes, Policía Local, el sector del taxi y toda aquella asociación que pueda aportar.

García-Pelayo ha seguido agradeciendo "a todos los trabajadores y trabajadoras el trabajo fundamental que están haciendo en cocheras", porque los autobuses que llegan, ha recordado, "no empiezan a circular sin más", sino que "hay que hacer una serie de trámites que se están haciendo". Lo importante, ha añadido, "es que a lo largo de noviembre y diciembre los 25 autobuses nuevos estarán circulando por las calles de Jerez".

Además, lo harán con una bonificación "importante" de su precio al contar con la subvención del Ministerio de Transportes para el servicio de transporte público-

La alcaldesa ha detallado que se están trabajando en los trámites pendientes como matriculación y cartelería informativa de las líneas, y que "algunos vehículos" están pendientes de que se les coloque las máquinas expendedoras de tickets o la activación del renting y de servicios obligatorios. "Estamos con la tramitación administrativa para colocarlos en la calle y que circulen con todas las garantías y, sobre todo, con todos los papeles", ha afirmado.

También ha recordado que se ha aprobado la licitación de otros 25 autobuses por renting y que hasta el día 24 de noviembre es el plazo para que las distintas empresas puedan presentar ofertas con el objetivo de que a finales del año 2026 se reciban los otros 25 autobuses nuevos.

Así con todo, ha dado las gracias a la ciudadanía, argumentando que "llevamos años con una flota que es una auténtica chatarra", es por eso que les ha reconocido el que "sigan apostando" por el transporte público. "Pido a los jerezanos que confíen en nuestro transporte público, tendremos un transporte público de primer nivel, mejor incluso que otras ciudades con nuestros mismo número de habitantes", ha afirmado.

La alcaldesa también ha señalado que tienen por delante "otro reto" además de la llegada de los autobuses nuevos y es la reorganización de las líneas, una queja que se ha trasladado al Ayuntamiento porque las líneas existentes "no se ajustan a las necesidades de los vecinos", o hay que potenciar líneas como las de circunvalación o las de acceso a determinados servicios públicos.

"En eso también estamos trabajando y verán los ciudadanos que tendremos una flota no sólo renovada, moderna, accesible y no contaminante sino que también se van tomando decisiones en relación con la reorganización de las líneas", ha comentado la alcaldesa, quien ha añadido que esta reorganización se hará "desde el consenso y la participación". Es por eso que se ha creado el Comité Ciudadano de Transporte y Movilidad, "para escuchar a las distintas partes las propuestas que hacen para mejorar el servicio".

García-Pelayo también se ha referido al transporte rural, señalando que a la vez que se renueva la flota de transporte urbano se está haciendo lo mismo con el transporte rural, que tienen las mismas prestaciones y servicios y la única diferencia son los asientos, ya que al ser distancias más largas van tapizados para que haya más comodidad para el usuario. Así, la zona rural también verá renovada "al 100 por cien" su flota de autobuses.

"Una vez que finalice esta legislatura habremos dado un paso importante en el cumplimiento de un compromiso que adquirimos antes de ser Gobierno de esta ciudad que era el de renovar la flota de autobuses y tener un transporte digno. Sin olvidar nunca al taxi que ha hecho un esfuerzo importante para apoyar al servicio de autobuses", ha finalizado la alcaldesa.