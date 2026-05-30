La alcaldesa de Jerez (Cádiz) destaca "el compromiso" con las artes en la exposición 'Cinco miradas paralelas'

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

SEVILLA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha inaugurado este sábado en la Sala Pescadería Vieja la exposición 'Cinco miradas paralelas', una propuesta artística que reúne la obra de los creadores Magdalena Bachiller, Isabel Andrada Vanderwilde, Paco de la Matta, Felipe Candel y Rafael Zapatero. La muestra, que cuenta con el comisariado de Bernardo Palomo, se podrá visitar hasta el próximo 27 de junio.

Tal y como ha señalado el Consistorio en una nota de prensa, los pintores participantes integran el colectivo artístico 'Los Invisibles', que nació para "reivindicar a creadores andaluces de larga trayectoria que trabajaron al margen de las modas y del foco mediático".

El colectivo fue presentado oficialmente en enero de 2023 en la Fundación Valentín de Madariaga y Oya, en Sevilla, impulsado por la galerista y comisaria Marifé Núñez.

El acto de inauguración ha contado igualmente con la presencia del teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, y del delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Jerez Ciudad Cultural, Francisco Zurita, así como de representantes del ámbito cultural y artístico de la ciudad.

La alcaldesa ha comenzado su intervención expresando su "más sincero agradecimiento a los pintores participantes por su implicación en el proyecto y por elegir Jerez para exhibir su obra".

En este mismo sentido, ha destacado que esta exposición constituye un ejemplo del dinamismo creativo que caracteriza a Jerez y ha reafirmado el compromiso municipal con el apoyo a las artes plásticas y a sus creadores.

Al respecto, García-Pelayo ha añadido que "Jerez es una ciudad profundamente vinculada a la cultura en todas sus expresiones. Nuestra responsabilidad es seguir generando espacios para la creación, la exhibición y el encuentro entre artistas y ciudadanía, porque la cultura forma parte de nuestra identidad y también de nuestro futuro".

Asimismo, ha subrayado que "exposiciones como Cinco miradas paralelas fomentan la vida cultural de la ciudad y contribuyen a proyectar una imagen de Jerez abierta a la creatividad, al talento y al diálogo artístico contemporáneo".

En esta misma línea, ha señalado que el Ayuntamiento mantiene una apuesta decidida por fortalecer la programación expositiva municipal y por favorecer la participación de artistas consolidados y emergentes, generando nuevas oportunidades para la difusión de su obra.

La regidora ha explicado que "la exposición reúne cinco trayectorias artísticas con lenguajes y sensibilidades diferentes que dialogan en un mismo espacio, ofreciendo al visitante una experiencia en la que convergen distintas formas de interpretar la luz, la materia, el tiempo y la realidad contemporánea".

Por último, María José García-Pelayo ha reiterado que "Jerez seguirá impulsando iniciativas que acerquen el arte a la ciudadanía y que permitan consolidar a la ciudad como un referente cultural, donde el talento encuentra espacios para crecer, dialogar y compartir nuevas miradas sobre el mundo".

Para finalizar, ha hecho referencia a la reciente publicación de las bases de la segunda edición del Certamen Internacional de Pintura 'Ciudad de Jerez'; cuya bolsa de adquisición se eleva este año a 15.000 euros.