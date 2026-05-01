La alcaldesa de Jerez (Cádiz) resalta la excelencia gastronómica con la cocina gitana y el atún como protagonistas

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo en el showcooking celebrado en la carpa institucional del Ayuntamiento de Barbate este viernes englobado dentro de la XVIII Semana Gastronómica del Atún en Barbate. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

BARBATE (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha destacado la capacidad de la gastronomía para unir a los territorios y permitir la fusión intercultural. Lo ha hecho durante un showcooking celebrado en la carpa institucional del Ayuntamiento de Barbate este viernes englobado dentro de la XVIII Semana Gastronómica del Atún en Barbate.

La alcaldesa ha sido recibida por el alcalde de Barbate, Miguel Molina, en un encuentro institucional en el que han estado presentes la primera teniente de alcaldesa barbateña y diputada provincial, Ana Moreno, y el primer teniente de alcaldesa de Jerez, Agustín Muñoz, acompañados por miembros de ambos equipos de Gobierno.

En concreto, este showcooking ha consistido en la elaboración de una 'Catana de gazpacho majao y atún' elaborado por Manuel Loreto, gerente del jerezano restaurante Jindama, establecimiento con un enfoque innovador y de cocina fusión con profundas raíces gitanas ('cocina de las tatas') y cocina tradicional andaluza, tal como ha recogido el Consistorio jerezano en una nota.

Se trata de una de las actividades que propone esta semana gastronómica que se presentó en Jerez el pasado día 15 de abril y que se compone de una feria y una ruta dedicada a uno de los productos estrellas de la gastronomía gaditana. Un evento que ha permitido que ambas localidades se hermanen en el marco de la Capitalidad Española de la Gastronomía.

La alcaldesa, María José García-Pelayo, agradecía al alcalde de Barbate, Miguel Molina esta invitación que supone el maridaje del atún y sus creaciones gastronómicas con los vinos del marco. En palabras de María José García-Pelayo, "Jerez y Barbate están unidos por la gastronomía, el talento y el orgullo de lo nuestro, compartir este espacio es seguir construyendo provincia desde lo mejor que sabemos hacer".

Por su parte, Miguel Molina ha señalado que "esta Semana Gastronómica es también un espacio de encuentro entre municipios que comparten identidad, cultura y apuesta por la calidad y Jerez representa perfectamente esta fortaleza en la provincia de Cádiz".

La gastronomía se constituye como una de las principales motivaciones de turismo, razón que ha hecho necesario impulsar este sector como producto estratégico tal y como recoge el Plan Estratégico de Turismo 2025-2027. En este sentido la capitalidad gastronómica hace de plataforma para resaltar los eventos gastronómicos como complemento extraordinario para conocer las ciudades y profundizar en su idiosincrasia.

La Semana del Atún se estructura en torno a una serie de actividades que combinan gastronomía, cultura, turismo y sostenibilidad, ofreciendo una experiencia integral a los visitantes. Se ofrecen tapas especiales en los 45 establecimientos participantes, con platos tradicionales e innovadores basados en el atún; showcookings de chefs que muestran técnicas y recetas con el atún; visitas guiadas a las almadrabas para conocer el proceso de pesca sostenible y su importancia cultural y económica, así como actividades sobre la historia y tradiciones del atún en Barbate. Igualmente se celebra un concurso gastronómico donde los participantes pueden presentar sus creaciones culinarias con el atún y un mercado gastronómico con 'stands' de productos locales, incluyendo conservas y derivados del atún.