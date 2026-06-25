Aquajerez digitaliza la gestión del agua en Jerez (Cádiz) con el lanzamiento de sus nuevas App y Oficina Virtual

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Desarrollo Sostenible y Eficiencia Energética en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Jaime Espinar, presenta dos nuevas herramientas digitales de Aquajerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Desarrollo Sostenible y Eficiencia Energética en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Jaime Espinar, ha presentado dos nuevas herramientas digitales de Aquajerez, empresa gestora del ciclo integral del agua en la ciudad, como son una aplicación móvil (App) y la Oficina Virtual.

Estas herramientas digitales están diseñadas para ofrecer un servicio "más ágil, cómodo y transparente", eliminando la necesidad de acudir presencialmente a las oficinas físicas, como ha indicado el Ayuntamiento de Jerez en una nota.

La principal ventaja de estos nuevos canales es la autonomía que otorgan al ciudadano, y es que, a partir de ahora, cualquier gestión relacionada con el suministro de agua podrá realizarse las 24 horas del día, los 365 días del año, rompiendo con la limitación de los horarios de oficina y evitando las esperas.

Con esta doble apuesta tecnológica, Ayuntamiento y Aquajerez reafirman su compromiso con los jerezanos, optimizando su tiempo y poniendo a su disposición la tecnología más avanzada para una gestión del agua más eficiente, cercana y adaptada a los nuevos tiempos.

Jaime Espinar ha dado las gracias a Aquajerez por introducir estos nuevos recursos, señalando que con ello se avanza "a pasos agigantados para prestar unos mejores servicios y nuevas prestaciones para todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad".

"Jerez avanza hacia unos servicios públicos más modernos, facilitar el trabajo a quienes se ocupan, en este caso, del servicio de abastecimiento, pero también facilitar a los ciudadanos en todas las gestiones que deban hacerse", ha manifestado el edil, que ha subrayado que se ha hecho "un importante esfuerzo" por parte de Aquajerez para tener todo digitalizado y tener toda la información necesaria para poder poner en marcha esta aplicación.

Antonio Gragera, director del servicio de Aquajerez, ha animado a todos los usuarios a utilizar estos nuevos recursos y ha abundado en las ventajas de ambos dispositivos, avanzando que desde Aquajerez van a empezar a implantar los contadores digitales e inteligentes, capaces de avisar de fugas y otros problemas y que contribuirán a evitar facturas altas.

"Creo que estamos inaugurando una forma de relacionarnos con nuestros clientes, digital, sostenible y más adecuada a los tiempos que vivimos", ha dicho, añadiendo que "a principios de año" concluye "una ambiciosa migración" del programa informático a otro sistema de gestión que posibilita ya tener este tipo de funcionalidades para el ciudadano.

También ha comentado que con la próxima factura de Aquajerez, todos los usuarios van a recibir un tríptico y un imán para la nevera, donde vendrán los códigos QR para descargarse esta aplicación y alguna información más sobre su uso.

PRINCIPALES FUNCIONALIDADES DE LA APP DE AQUAJEREZ

La aplicación móvil, disponible de forma gratuita para dispositivos Android e iOS, se presenta como una oficina de bolsillo intuitiva y sencilla.

Entre sus funciones más destacadas se encuentran el envío de autolecturas con fotografía, que permite registrar la lectura del contador de forma precisa simplemente enviando una foto, lo que asegura que la facturación se ajuste al consumo real.

Los usuarios pueden también reportar incidencias en la vía pública mediante geolocalización y el envío de hasta dos fotografías, facilitando una respuesta más rápida de los equipos técnicos. Esta funcionalidad está disponible incluso para alguien que no sea cliente, por lo que incluso un turista que visite Jerez y vea que está saliendo agua de una rotura en la calle, puede hacer fotos y enviar el aviso a Aquajerez a través de la aplicación sin necesidad de darse de alta.

La App permite la consulta y el pago de facturas pendientes de manera segura, modificar y actualizar datos de contacto o del titular del contrato sin trámites burocráticos complejos, y la recepción de avisos y comunicaciones.

Por su parte, la oficina virtual de Aquajerez complementa la experiencia digital permitiendo una gestión integral desde cualquier ordenador.

Además de las funciones compartidas con la App, se fomenta especialmente la activación de la factura electrónica, una medida que reduce el uso de papel y contribuye a la preservación del medio ambiente, a la vez que permite al usuario recibir sus facturas de forma inmediata en su correo electrónico.

Ambas herramientas digitales son accesibles desde la web de Aquajerez (www.aquajerez.es) y se promocionan ya en el reverso de las facturas.

En la próxima facturación, la empresa reforzará esta campaña con la inserción de un folleto en la factura, con la intención de promover la utilización de estos nuevos canales.