El Ayuntamiento de Jerez se adhiere a la Red Española de Capitales de la Cultura

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. - EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez ha aprobado la adhesión a la Red Española de Capitales de la Cultura para reforzar su compromiso de impulsar actuaciones que contribuyan al fortalecimiento del ecosistema cultural local, de acuerdo con los objetivos de la citada Red, incluyendo la promoción cultural, la participación ciudadana, la innovación cultural, la cooperación institucional y la proyección nacional e internacional del municipio.

En una nota, ha recordado que la Red Española de Capitales de la Cultura, constituida en el marco del Artículo 44 de los Estatutos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), agrupa a los gobiernos locales que desean impulsar un modelo estratégico de desarrollo cultural, reforzar la cooperación territorial y dar visibilidad al compromiso municipal con la cultura como motor de desarrollo urbano, cohesión social e innovación.

En este sentido, la Red tiene como finalidad defender, promover y fortalecer el papel de las ciudades en el ámbito cultural, garantizando la continuidad del impulso cultural municipal y el retorno al esfuerzo técnico, económico y de participación social realizado por las Entidades Locales, así como mejorar su posicionamiento nacional e internacional.

Según ha explicado, la actividad de esta Red está dirigida a favorecer la coordinación, cooperación e intercambio de experiencias entre las entidades locales, reforzar su papel en la planificación y gestión de políticas culturales, impulsar estrategias comunes en materia de innovación cultural, gobernanza participativa y cultura urbana, así como mejorar la visibilidad institucional del conjunto de ciudades españolas.

Asimismo, la Red constituye un instrumento operativo para articular una estrategia conjunta con el Ministerio de Cultura y las instituciones europeas, especialmente en el marco de iniciativas como la Capital Europea de la Cultura, y para generar un legado estructural en materia cultural que contribuya al desarrollo sostenible de las ciudades.

BENEFICIOS DE UNIRSE A ESTA RED

El Ayuntamiento ha indicado que con la adhesión a esta iniciativa obtiene una serie de beneficios, entre los que figuran el acceso a un espacio de cooperación directa para compartir experiencias en gestión cultural, programación, participación ciudadana e innovación urbana; la integración en una agenda común de trabajo; el fortalecimiento de su posicionamiento cultural y la posibilidad de participar en una representación conjunta ante el Gobierno de España, el Ministerio de Cultura y las instituciones europeas.

Igualmente, según ha señalado, la integración en esta Red posibilitará al Ayuntamiento reforzar su visibilidad de compromiso cultural, tanto a nivel nacional como internacional, así como impulsar proyectos de innovación cultural, digitalización y participación social, con enfoque en sostenibilidad y gobernanza.