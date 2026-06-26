El Ayuntamiento de Jerez aprueba delegar en las ELA la competencia de expedir documentos de empadronamiento

Pleno del Ayuntamiento de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha aprobado iniciar el proceso administrativo para delegar en las Entidades Locales Autónomas (ELA) de El Torno, Estella del Marqués, Guadalcacín, La Barca de la Florida, San Isidro del Guadalete, Nueva Jarilla y Torrecera la competencia para expedir documentos acreditativos de empadronamiento de los vecinos residentes en sus respectivas circunscripciones territoriales.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, la teniente de alcaldesa de Desarrollo Rural, Susana Sánchez, ha felicitado a los alcaldes de las ELA que se encontraban en la Sala de Plenos para asistir al debate de un asunto "que representa un hito en su gestión", explicando que esta iniciativa da respuesta a la solicitud expresa trasladada a Medio Rural por los presidentes de estas ELA, "y ahora se pone en marcha tras escucharles y atender sus necesidades, y teniendo en cuenta los informes técnicos y jurídicos que valoran que la medida es coherente con los principios de eficacia, proximidad y buena administración".

Igualmente, ha señalado que responde a una demanda generalizada de la ciudadanía de estas poblaciones, especialmente de personas mayores, familias sin vehículo propio, vecinos con dificultades de movilidad y población residente en zonas rurales que deben desplazarse hasta la ciudad para obtener un documento básico y frecuente en la tramitación administrativa.

Asimismo, Susana Sánchez ha señalado que las ELA "están perfectamente preparadas y equipadas para la prestación de servicios de proximidad", ya que cuentan con oficinas de atención al público plenamente operativas, personal administrativo con experiencia en la gestión de trámites municipales y una relación directa y cotidiana con sus vecinos.

Asimismo, la concejala ha explicado que esta medida de descentralización de la expedición de certificaciones padronales no altera la titularidad municipal del Padrón de Habitantes, sino que habilita a las ELA para la expedición de certificaciones, manteniendo el Ayuntamiento el control, supervisión y auditoría del sistema.

En cuanto a sus beneficios, Susana Sánchez ha explicado que esta medida redundará en la mejora la accesibilidad del servicio público en el medio rural; contribuirá a reducir desplazamientos innecesarios a la sede central del Ayuntamiento; reforzará la autonomía y capacidad de gestión de las entidades locales a la vez que optimizará los recursos municipales al distribuir la carga administrativa; igualmente, ofrecerá mayores garantías de seguridad jurídica gracias a la intervención de Secretarías con habilitación nacional.