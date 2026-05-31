El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) continúa con el plan de prevención de plagas en el término municipal

Archivo - Cucaracha en imagen de archivo. - PP/EP - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 31 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), a través del servicio especializado que ejecuta la empresa Lokímica, mantiene activos los trabajos ordinarios de control de plagas urbanas en todo el término municipal. Durante mayo, las actuaciones se desarrollaron al ritmo previsto con un balance de 18 avisos ciudadanos e institucionales atendidos.

El informe técnico de esta primera quincena detalla que la desratización representa el 61,1% de la actividad mensual. Estas tareas de desratización se localizaron especialmente en diversas áreas urbanas y periurbanas del municipio para frenar la proliferación de roedores, tal y como ha señalado el Consistorio en una nota de prensa.

Por su parte, el control de blátidos (cucarachas) sumó tres avisos. En estos casos, los operarios aplicaron productos biocidas autorizados directamente en los puntos donde se detectó una mayor actividad de estos insectos.

El balance quincenal se cierra con dos avisos vinculados al control de palomas y otros dos avisos resueltos mediante actuaciones conjuntas de desratización y desinsectación general (DR/DS).

De forma paralela a la atención de avisos directos, el servicio completó con éxito el recorrido preventivo en la Carretera Ronda de Circunvalación, la calle Cristalería, la calle Envero y la Avenida de Rota.

La delegada de Protección Animal, Carmen Pina ha señalado que estas inspecciones periódicas en el alcantarillado y espacios públicos permiten la detección temprana de focos potenciales antes de que se conviertan en un problema comunitario.

Asimismo, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que respeten las normas con "actuaciones fáciles de efectuar como depositar la basura dentro de los contenedores, en los horarios previstos, para que de esta manera puedan ayudarnos a garantizar la salubridad en nuestras calles y espacios públicos. La colaboración ciudadana es muy importante en la prevención".

Carmen Pina ha manifestado que el Ayuntamiento proseguirá con este programa de seguimiento durante los próximos meses en áreas que registran una mayor demanda de intervención y seguirá con los recorridos programados.

También ha agradecido el trabajo llevado a cabo por el personal que trabaja en Jerez en este servicio, extendiendo el mismo a las delegaciones municipales con las que se trabaja coordinadamente este área, como la de Medio Ambiente.