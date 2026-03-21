Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) doblará la frecuencia línea 5 autobús que une Guadalcacín con el centro tras Semana Santa

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, en la reunión. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, y la teniente de alcaldesa de Medio Rural, Susana Sánchez, han mantenido un encuentro con el alcalde de Guadalcacín, Salvador Ruiz, para anunciarle que, conforme al compromiso que había adquirido el Gobierno municipal, la línea 5 que une Guadalcacín con el centro de la ciudad doblará su frecuencia y reducirá el tiempo de espera de los usuarios después de Semana Santa.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, el teniente de alcaldesa Jaime Espinar ha destacado que este avance en el servicio público de transporte "es una consecuencia de la mejora y actualización que el Gobierno municipal está llevando a cabo en el transporte urbano, con la adquisición de 25 autobuses nuevos que se incorporaron a la flota a finales del pasado año, a los que se irán sumando desde finales de este 2026 otros 25 vehículos nuevos de las mismas características, sostenibles y accesibles".

Además, en el marco de esta mejora también se han adjudicado los nuevos servicios de billetaje y gestión tecnológica, que permitirán la geolocalización de los autobuses en tiempo real a través de GPS y el pago con tarjeta bancaria, entre otras ventajas.

En el marco de estas medidas de mejora del servicio público de transporte, Espinar ha explicado que se anunció que "el Gobierno municipal también revisaría las distintas líneas para ir reduciendo la frecuencia con el fin de dar mejor servicio a los usuarios del autobús" y, en este contexto, "precisamente, la primera línea que se ha mejorado ha sido la número 5 Guadalcacín-centro de la ciudad".

Por su parte, Espinar ha señalado que de este modo "la línea 5 doblará su frecuencia, pasando a ser el tiempo de espera de una hora a treinta minutos y reforzándose especialmente el horario a primera hora, a mediodía y también la comunicación con los diferentes institutos de la ciudad".

El teniente de alcaldesa ha subrayado que "el avance del sistema de transporte público tiene que llegar a través de la mejora de las líneas, con la ampliación de la frecuencia y la modernización con sistema GPS". Ha señalado que en este caso "va a ser muy importante para los vecinos de Guadalcacín el hecho de aumentar la frecuencia de la línea 5, porque los viajeros pasarán de contar con un autobús cada hora a disponer de este servicio cada treinta minutos".

En suma, ha valorado que esta mejora "va a hacer que el servicio sea mucho más atractivo y acorde con las expectativas de los usuarios y también cumplir con las necesidades que tienen de ir al trabajo, o al centro educativo".