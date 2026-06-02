El Ayuntamiento de Jerez intensifica los trabajos de desbroce en la zona urbana y rural

Trabajos de desbroce en la zona de Vallesequillo en Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha señalado que, a través de la Tenencia de Alcaldía de Servicios Públicos y Medio Ambiente, está intensificando las labores de desbroce en todo el municipio, es decir tanto en la zona urbana como rural, coincidiendo con el arranque del Plan Infoca 2026, que estará vigente hasta el mes de octubre.

En una nota, el Ayuntamiento ha explicado que ante la preocupación especialmente este verano, por la abundante vegetación generada por las lluvias pasadas y el consiguiente riesgo de incendios con la llegada de las altas temperaturas y el viento de Levante, está haciendo especial hincapié en la eliminación de plantas silvestre y maleza acumulada en solares y viales prioritariamente en espacios públicos y las proximidades de núcleos de población.

Así, el Servicio de Medio Ambiente desempeña labores de desbroce durante todo el año para evitar riesgos de incendios, principalmente, y para que la ciudadanía pueda convivir en un entorno libre de pasto y malezas.

Por su parte, el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Jaime Espinar, ha señalado que "las labores de desbroce están constantemente desarrollándose durante todo el año, pero en estas fechas de especial interés por la llegada del calor se está redoblando esfuerzos, teniendo en cuenta que el invierno y buena parte de la primavera han sido más lluviosos de lo que acostumbra".

"Desde el Gobierno municipal trabajamos a conciencia para garantizar la seguridad de la ciudadanía y para mejorar los servicios públicos, contando con entornos saludables", ha añadido antes de explicar que en estos días los servicios municipales están trabajando en los parques de San Telmo, La Marquesa, El Zagal y Vallesequillo, así como en La Hoyanca, avenida de La Libertad, Gibalbín, Majarromaque, y otros puntos como la zona de Osa Mayor o La Canaleja.

Asimismo, ha indicado que otros espacios públicos en los que ha intervenido el servicio de parques y jardines para desbrozar son la Alameda Vieja, las instalaciones deportivas de Chapín, San Telmo y Vallesequillo o la avenida Nazaret.