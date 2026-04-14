El Ayuntamiento de Jerez interviene en cinco colegios para reparar zonas de cubiertas dañadas

Edificio del Ayuntamiento de Jerez. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha informado de la aprobación, en Junta de Gobierno Local, de las obras de impermeabilización de cubiertas que se van a llevar a cabo en cinco colegios del término municipal y que tienen como objeto reparar una serie de deficiencias en zonas de cubiertas provocadas por incidencias meteorológicas, así como contribuir a la mejora de las condiciones de mantenimiento y conservación de los centros.

Según ha indicado en una nota, los proyectos, redactados por los servicios técnicos de Urbanismo, van dirigidos a los CEIP Al-Ándalus y Miguel de Cervantes, en el centro histórico, Sagrada Familia, Andrés de Ribera y La Ina.

Por su parte, la alcaldesa ha explicado que los equipamientos educativos de Jerez "tienen muchos años de antigüedad", y que los centros de Infantil y Primaria "son competencia del Ayuntamiento, y, por tanto, está obligado a conservarlos y mantenerlos en el mejor estado posible".

La intervención responde a la necesidad de corregir problemas de humedades derivados de episodios de lluvias intensas, que han provocado filtraciones de agua y el progresivo deterioro de algunos elementos constructivos. Asimismo, con estas obras se pretende no solo reparar los daños detectados, sino también reforzar la durabilidad de las cubiertas y prevenir futuras incidencias.

El Ayuntamiento ha explicado que los trabajos previstos incluyen actuaciones de mantenimiento y mejora como pueden ser la limpieza mecánica de superficies mediante agua a presión para eliminar la suciedad acumulada y restos deteriorados, el sellado de juntas entre piezas cerámicas para evitar filtraciones, y la posterior aplicación manual de pintura protectora en acabado color teja, contribuyendo así a la impermeabilización y conservación de las superficies tratadas.

Estas actuaciones van a redundar en la mejora de las condiciones de uso de los centros educativos, ya que la eliminación de filtraciones y humedades permitirán preservar en mejor el estado las aulas y espacios comunes, evitando incidencias que pueden alterar el normal desarrollo de la actividad lectiva, según ha apuntado el Ayuntamiento, que ha añadido que contribuyen a garantizar un entorno más seguro, confortable y adecuado tanto para el alumnado como para el profesorado y el personal de los centros.

Finalmente, el Ayuntamiento ha señalado que se trata de una actuación de carácter preventivo que refuerza la conservación del patrimonio educativo municipal y ha destacado que estas actuaciones puntuales forman parte de una línea de trabajo orientada a la mejora progresiva de las infraestructuras educativas, atendiendo a las necesidades detectadas por los servicios técnicos y desde los propios centros.