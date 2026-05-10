El PP-A roza la mayoría absoluta y el PSOE-A se acerca a su peor resultado a una semana del 17M según un sondeo de GAD3

El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, durante un acto de campaña. a 10 de mayo de 2026 en Málaga (Andalucía, España). El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección de la - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El PP-A liderado por Juanma Moreno podría revalidar en las elecciones autonómicas del próximo domingo, 17 de mayo, la mayoría absoluta que consiguió en los anteriores comicios del 19 de junio de 2022, según una encuesta de GAD3 para los diarios de Vocento en Andalucía que pronostica también que el PSOE-A bajaría de los 30 diputados conseguidos hace cuatro años, que constituye hasta ahora su suelo en unas elecciones andaluzas, mientras que Vox mejoraría ligeramente los resultados de aquella cita con las urnas.

Se trata de una encuesta realizada con 1.142 entrevistas entre los pasados días 30 de abril y 7 de mayo, y de la que 'ABC de Sevilla' ha avanzado este domingo por la noche los datos de intención de voto en su página web, consultada por Europa Press.

De acuerdo a este sondeo, el PP-A podría obtener entre 54 y 56 escaños, lo que significa que podría lograr los mínimos requeridos para la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz (55), o quedarse uno por debajo o uno por encima. Los 'populares' obtendrían un 42,3% de votos, 0,8 décimas menos que en 2022.

Por su parte, el PSOE-A ahora liderado por María Jesús Montero como secretaria general y candidata a la Junta acapararía el 21,7% de los votos --2,4 puntos menos que en 2022-- y obtendría entre 26 y 28 escaños, por debajo de los 30 que obtuvo la candidatura de Juan Espadas en las elecciones de 2022, cuando los socialistas obtuvieron su peor resultado en unos comicios autonómicos andaluces.

Como tercera fuerza más votada en las próximas elecciones autonómicas repetiría Vox, que mejoraría ligeramente los resultados de 2022, con un 14,6% de votos --1,1 puntos más que entonces--, y entre 15 y 17 diputados, que serían entre uno y tres más que los 14 conquistados en la anterior cita con las urnas.

Por detrás se situaría Adelante Andalucía, formación liderada por José Ignacio García, que vería mejorado su porcentaje de votos en 3,3 puntos respecto a hace cuatro años, hasta alcanzar el 7,9%, lo que le permitiría conseguir hasta seis escaños en el Parlamento andaluz, el triple de los dos logrados en 2022, y superar como cuarta fuerza a la coalición Por Andalucía, que tiene en el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, su candidato a la Junta, y que obtendría un 7,8% de votos y cinco diputados, una décima más y los mismos escaños que en 2022.

