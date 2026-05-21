Ayuntamiento de Jerez presenta en junio la Red Municipal de Refugios Climáticos para proteger de las altas temperaturas

Archivo - Gente paseando por una de las calles del centro histórico de Jerez. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez presentará el próximo mes de junio la Red Municipal de Refugios Climáticos, un proyecto en el que se ofertarán espacios, tanto interiores como exteriores, adaptados para proteger a la población de las inclemencias climáticas por temperaturas extremas.

Según ha explicado en una nota, esta red se está preparando de forma transversal desde distintas áreas municipales como Servicios Públicos, Inclusión Social y Seguridad, con el propósito de generar un plan efectivo orientado a proteger a la población de las altas temperaturas estivales que ya se acercan.

Cada uno de los servicios implicados está estudiando propuestas que aportar con el objetivo de asegurar refugios climáticos a la ciudadanía, según ha señalado el Ayuntamiento, que ha indicado que estos refugios, ubicados en espacios de uso público, garantizarán de forma gratuita confort térmico, buena calidad del aire y acceso a agua y entre ellos podrían encontrarse edificios municipales climatizados, adecuados para descansar y resguardarse en las horas centrales del día, y espacios verdes urbanos que reducen la temperatura mediante sombra vegetal, tierra permeable y fuentes de agua.

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha explicado que "el Ayuntamiento está poniendo su empeño en la creación de la Red Municipal de Refugios Climáticos con el objetivo de proteger la salud de la ciudadanía y ayudar a prevenir golpes de calor".

Asimismo, ha recordado que "en la época estival hay grupos de personas vulnerables que es necesario cuidar especialmente para evitar que las altas temperaturas puedan incidir en ellas de forma perniciosa como menores, mayores y personas con enfermedades crónicas".

Finalmente, Jaime Espinar ha señalado que "esta Red Municipal de Refugios Climáticos podrá garantizar que cualquier persona, independientemente de sus recursos, tenga acceso a un espacio con ambiente fresco durante el verano".