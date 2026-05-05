Un cortometraje rinde homenaje a la cocina de Jerez (Cádiz), sus mujeres y el acento como identidad cultural

Archivo - Mercado Central de Jerez de la Frontera (Cádiz) - ROCIO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La ciudad de Jerez de la Frontera (Cádiz) será escenario el próximo jueves, 7 de mayo, del rodaje de un nuevo cortometraje que pondrá en valor la riqueza gastronómica de la ciudad, en el marco de su reconocimiento como capital gastronómica y en conexión con la cuarta edición del Festival de Cine con Acento, poniendo el foco en las mujeres mayores que sostienen el tejido cotidiano desde las cocinas y en el acento como identidad cultural

Bajo la dirección de María Espejo, la pieza audiovisual construye una narrativa "sensible y comprometida" que homenajea a estas mujeres mayores, unas profesionales que "continúan trabajando para sacar adelante sus negocios, abuelas que cuidan de sus nietos y guardianas de una tradición culinaria profundamente arraigada", como se ha indicado en una nota del Ayuntamiento.

El cortometraje se presenta así como "una mirada inspiradora" a la cocina jerezana entendida como espacio de memoria, esfuerzo y legado. La gastronomía se constituye como una de las principales motivaciones culturales. En este sentido, la capitalidad gastronómica hace de plataforma para resaltar los eventos culinarios como complemento para conocer las ciudades y profundizar en su idiosincrasia.

El reparto del cortometraje cuenta con destacadas figuras del panorama audiovisual, entre ellas la ganadora del Premio Goya, Adelfa Calvo, junto a la directora y actriz, Alex de la Croix, la actriz Lidia María Jaime, los actores Diego Correro, Samuel Mateo y Sasha Cócola y un pequeño actor que se descubrirá en el estreno.

El rodaje tendrá lugar en la restaurada casa palacio de Rafael Llorente, situada en la calle Bizcocheros, un espacio emblemático que aportará "carácter y belleza" a la producción.

El Ayuntamiento ha valorado que se trate de un proyecto que "nace con la vocación de poner en valor la identidad local, la cultura gastronómica y el acento como símbolo de autenticidad", en un rodaje que reunirá "talento, tradición y emoción" para rendir homenaje a quienes "día a día mantienen viva la esencia de lo nuestro".

Como se ha apuntado, la cuarta edición del Festival de Cine con Acento se desarrolla bajo el lema 'En Jerez se come de cine', aunando gastronomía y séptimo arte, dos señas de identidad que forman parte del "ADN jerezano". La programación especial conectará historias, sabores y tradiciones, reforzando el vínculo entre cultura y gastronomía como motores de promoción y desarrollo de la ciudad.

En la presentación del festival, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, destacó la consolidación de este encuentro cultural, que en su tercera edición "batió récords de asistencia" con público procedente de distintos puntos de España y Europa, alcanzando un impacto económico "cercano al medio millón de euros" y generando sinergias con sectores estratégicos como el turístico y hostelero, haciendo hincapié en el impacto publicitario y mediático.

En este mismo acto, celebrado meses atrás, la directora de contenidos, María Espejo, subrayó "el alcance y proyección" que está alcanzando el festival, un proyecto que está "vivo durante todo el año" y con una vocación de iniciativa "inclusiva, sostenible y transformadora, capaz de ofrecer un relato contemporáneo de Jerez".