Declarados de excepcional interés en Jerez el centenario de Caballero Bonald y la Capitalidad Gastronómica

Archivo - La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, brindando por la Capitalidad Gastronómica. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha recibido con "enorme alegría y gran satisfacción" la declaración, por parte del Gobierno de España, de dos de sus principales eventos de 2026 como acontecimientos de excepcional interés público, la conmemoración del centenario del nacimiento del escritor jerezano José Manuel Caballero Bonald, por un lado, y la Capitalidad Española de la Gastronomía que Jerez ostenta este año, por otro.

En una nota, la alcaldesa ha señalado que este reconocimiento oficial supone un "respaldo fundamental a la estrategia del Gobierno local, centrada en una clara apuesta por la cultura y el fortalecimiento de la industria turística".

La declaración valida, según ha afirmado, la importancia de ambos eventos a nivel nacional y reconoce el trabajo que se está realizando desde el Ayuntamiento de Jerez en colaboración con los diversos sectores económicos y culturales de la ciudad. "Es importantísimo que el Gobierno de España haya otorgado esta Declaración, que supone, por un lado, un claro reconocimiento a la trascendencia que tienen ambos eventos, y por otro, se está reconociendo también que el Gobierno local y la ciudad de Jerez, están trabajando en una línea acertada", ha afirmado.

En este sentido, ha añadido que se trata de "una línea en la que se está haciendo una clara apuesta por la cultura, con el homenaje permanente al gran escritor José Manuel Caballero Bonald, y una apuesta importante por la industria turística, ya que la gastronomía está muy unida al vino y, por supuesto, también al turismo".

Asimismo, María José García-Pelayo ha expresado su agradecimiento a todos los sectores económicos y culturales de Jerez por su guía, colaboración y participación activa en la organización de los actos, subrayando que este logro es "un éxito de Jerez". "Esta Declaración denota que acertamos cuando escuchamos a los sectores económicos y culturales de nuestra ciudad, a los que quiero darles las gracias de corazón por guiarnos por el buen camino y por ir de la mano", ha manifestado.

La distinción como Acontecimiento de Excepcional Interés Público no sólo eleva el prestigio de las conmemoraciones que lo reciben, sino que también abre la puerta a importantes incentivos fiscales para las empresas que colaboren y patrocinen las actividades programadas, ha añadido antes de indicar que esta medida permitirá fomentar la participación del sector privado y asegurar el éxito de "un año clave para Jerez, en el que se fusionan la herencia literaria de Caballero Bonald con la potencia de su gastronomía, íntimamente ligada al vino y al turismo".