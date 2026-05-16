Entregados los Premios Especiales del Concurso Morfológico PRE Jerez de la Frontera (Cádiz) 2026

Imagen de las pruebas hípicas. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

Dentro del desarrollo del Concurso Morfológico de Caballos de Pura Raza Española celebrado en Jerez 2026, se han otorgado los tradicionales Premios Especiales, un apartado habitual presente en los concursos morfológicos PRE y destinado a reconocer a los ejemplares más destacados del certamen en diferentes categorías.

Tal y como ha señalado el Consistorio en una nota de prensa, estos reconocimientos valoran aspectos como los mejores movimientos, la funcionalidad o los campeonatos absolutos del concurso, poniendo en valor la calidad presentada durante toda la competición.

Así, entre los Campeones Jóvenes de Mejores Movimientos se encuentran Lola De Guerrero como campeona y como subcampeón Jabonero Los Hoyos. En la categoría de Campeones Adultos de Mejores Movimientos, en hembras la campeona ha sido Destreza e Centurión, mientras que de machos Bambino de Malvaloca.

Por su parte, en la modalidad de Campeones Jóvenes del Concurso, se ha alzado con el galardón de hembras Utopia YAM y como subcampeona Sultana BAT II; mientras que en el ámbito de los machos el campeón ha sido Soberbio Los Hoyos y el subcampeón Zorro AC. En campeones Adultos del Concurso, por parte de las hembras la campeona ha sido Primavera BAT II, con Profesora de vida como subcampeona; y respecto a los machos el campeón ha sido Deber BAT y el subcampeón Sueño de Julamar.

Finalmente, en la categoría de Funcionalidad el campeón ha sido Sueño de Julamar y el subcampeón Ver Peñón; mientras que en la de Mejor Ganadería del Concurso se ha alzado con el galardón la Yeguada Batán.

La entrega de estos Premios Especiales "pone el broche final a varias jornadas de competición en las pistas de Jerez, donde criadores, presentadores y aficionados han podido disfrutar del alto nivel de ejemplares participantes dentro del Concurso Morfológico PRE Jerez 2026".