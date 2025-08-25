Jerez (Cádiz) aprueba la adjudicación del proyecto de ampliación de plazas de aparcamiento en el Parque Atlántico

Archivo - Cádiz.-JerezAlDía.- Ayuntamiento proyecta más aparcamientos en el Parque Atlántico ante la falta de plazas - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha aprobado la adjudicación de la reurbanización la calle Mallorca, lo que permitirá dotar de más plazas de aparcamiento a la zona del Parque Atlántico. Se ha aprobado la adjudicación a la empresa Iter Trivium SLU por un importe de 39.700 euros.

En una nota, el Ayuntamiento ha indicado que el proyecto, redactado por el Departamento de Gestión de la Vía Pública de la Delegación de Infraestructuras, tiene como objetivo dotar de más plazas de aparcamiento a la zona, continuando con las ya existentes en el tramo anterior de calle Mallorca.

Según se explica en el informe, actualmente los vehículos aparcan en el margen izquierdo, sobre la misma calzada de la calle, generando un peligroso estrechamiento en la circulación vial. El acerado de ambos lados de la calle es "lo suficientemente amplio" para permitir la inclusión de aparcamientos en línea.

Igualmente, el proyecto incluye mejorar la accesibilidad en los pasos de peatones, ya que los rebajes existentes actualmente no cumplen con la normativa de accesibilidad.

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ya explicó en las visitas que ha realizado recientemente al Parque Atlántico que el objetivo del gobierno local es que este proyecto se materialice "durante el próximo otoño".

Con la aprobación en Junta de Gobierno se ha dado un paso "muy importante" para que el aumento de plazas de aparcamiento en el Parque Atlántico "sea pronto una realidad y se cumpla una antigua demanda de los vecinos de la zona", en palabras de Espinar.

El concejal también ha recordado que se han acometido otras mejoras en la barriada, como la habilitación de rampas de acceso para personas con movilidad reducida en varias plazas y las reparaciones en acerados que tenían la solería suelta o afectada por el arbolado.

Igualmente, entre estas intervenciones, también se han hecho otros trabajos como la cobertura con pintura para aislamiento en la cubierta del centro de barrio, un inmueble al que también se dará un repaso de pintura general.

"Estas actuaciones vienen a cumplir con algunos de los compromisos adquiridos desde el Gobierno municipal con los vecinos y vecinas de esta zona, con el fin de mejorar los servicios públicos y la imagen de la ciudad como hacemos con otras barriadas de Jerez, trabajando de la mano con los vecinos y las entidades vecinales", ha indicado Jaime Espinar.