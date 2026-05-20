Más de 2.500 rocieros de Jerez (Cádiz) inician su camino hacia la aldea almonteña

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz (2d), asiste, junto a la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo (3d), a la misa de romeros de la Hermandad del Rocío de Jerez de la Frontera. A 20 de mayo de 2026 en Jerez - Joaquín Corchero - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, junto al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, han asistido este miércoles 20 de mayo a la misa de romeros que ha precedido a la salida de la Hermandad del Rocío de esta ciudad, y han acompañado a los rocieros que han emprendido el camino hacia la aldea almonteña, en la provincia de Huelva.

La hermandad del Rocío de Jerez ha iniciado su peregrinación hacia la Aldea con una gran participación, al contar con más de 2.500 rocieros, alrededor de 250 vehículos y 350 caballos, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Para la alcaldesa, este dato "demuestra que es una hermandad muy viva, que quiere de verdad a la Virgen del Rocío", según ha valorado la alcaldesa, quien le ha pedido al hermano mayor de esta hermandad que cuando esté frente a la Virgen "le pida por Jerez para que cuide de Jerez y de los jerezanos".

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado que el Plan Romero cuenta "con más recursos que nunca", no sólo tecnológicos sino de efectivos, lo que lo convierte en "el plan mayor de Europa y también en la mayor peregrinación de Europa".

Esto, ha continuado, "hace que tengamos que trabajar juntas todas las administraciones junto a las hermandades filiales, a las que agradezco su trabajo, para tener un Rocío seguro y tranquilo y seguir disfrutando de nuestra fe".

La Junta activó el pasado lunes el Plan Romero 2026, que estará operativo hasta el próximo 28 de mayo, con más de 7.000 efectivos en los caminos hacia El Rocío con despliegues en Sevilla, Huelva, Cádiz y la aldea.

Una de las principales novedades este año es la puesta en marcha del Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi), una infraestructura permanente que se ha instalado en un terreno cedido por el Ayuntamiento de Almonte. Además, incorpora mejoras en las comunicaciones a través de la Red de Emergencias de la Junta, el sistema Es-Alert, drones con cámaras térmicas, control de aforos con tecnología wifi y dispositivos GPS para las hermandades.

Otra novedad es que las 127 hermandades que peregrinan a la aldea almonteña cuentan este año con desfibrilador automático, entregado por la Agencia de Emergencias de Andalucía y con formación impartida por el 061 a 161 romeros.