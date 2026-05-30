El Pleno de Jerez acepta la cesión de la antigua sede de la Tesorería para destinarlo a centro multifuncional

Pleno en el Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) . - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) ha aceptado la cesión por adscripción del edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social de la calle Ancha 5, llevada a efecto por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, mediante una resolución favorable emitida este mismo mes, por la que se acuerda la adscripción del referido inmueble a favor del Ayuntamiento.

Como ha recordado el primer teniente de alcaldesa y delegado de Patrimonio, Agustín Muñoz, el Pleno del pasado mes de enero acordó solicitar a este Ministerio la cesión de la antigua sede de la Seguridad Social para dotar al centro de un nuevo equipamiento público multifuncional, que incluirá la implantación de un punto de seguridad permanente en el centro de la ciudad y la prestación de otros servicios administrativos esenciales.

En una nota, el teniente de alcaldesa ha explicado que el pasado 4 de mayo, el Ministerio aprobó la resolución de esta adscripción al Ayuntamiento. "Esta resolución confirma la necesidad de que el inmueble estuviera adscrito al Ayuntamiento. Agradecemos esta resolución y lo teníamos que traer de nuevo a pleno para su aprobación", ha dicho.

Según ha añadido, esta resolución "permitirá la dinamización social, cultural y de seguridad, ya que hemos hablado de la posibilidad de una jefatura conjunta". "Es una adscripción pertinente y oportuna para el interés público de la colectividad y evita que este inmueble esté cerrado y abandonado, y además está en consonancia con los proyectos que se realizarán en la zona", ha precisado.

El edificio tiene una superficie total construida de 1.079 metros cuadrados, distribuidos entre 751 en planta baja y 328 en planta primera y ha sido cedido por un periodo de 30 años. La entrega del inmueble se formalizará mediante la firma de la correspondiente acta, asumiendo íntegramente el Ayuntamiento los gastos derivados del acondicionamiento, instalación, conservación y mantenimiento del edificio.

Han recordado que este inmueble permanecía sin uso alguno desde hace varios meses tras el traslado de sus dependencias a un edificio ubicado en la avenida de la Universidad. Posteriormente, la Tesorería General de la Seguridad Social llevó a cabo la licitación para una cesión de uso mediante subasta pública, que quedó desierta.

Tras obtener la cesión del inmueble, el Ayuntamiento prevé ponerlo en funcionamiento mediante la creación de distintos espacios destinados a la prestación de servicios públicos, "cumpliendo así el objetivo del Gobierno municipal de revitalizar el centro histórico y dotarlo de las infraestructuras necesarias para dar respuesta a la ciudadanía". A la vez, se contribuye al mantenimiento del patrimonio público, evitando su deterioro y favoreciendo su conservación.

Entre los servicios previstos figuran la seguridad ciudadana, dada la cantidad de eventos festivos, sociales y culturales que se llevan a cabo en la zona centro; el uso de administración y servicios municipales de proximidad, acogiendo para ello una serie de dependencias administrativas y de atención ciudadana con el propósito de optimizar y centralizar recursos municipales; y un espacio multifuncional destinado a actividades sociales, vecinales, de formación, culturales y de convivencia ciudadana.

También en materia patrimonial, el Pleno ha dado luz verde a la cesión de uso temporal, por un plazo de 30 años y con carácter gratuito, del local comercial de propiedad municipal situado en la calle Sevilla 26-28 a favor de Manos Unidas para el desarrollo de sus actividades y proyectos. Esta cesión da respuesta a la solicitud presentada al Ayuntamiento por esta entidad, de poder usar este inmueble como sede.

Según ha recordado Agustín Muñoz, este local fue cedido en su día a la Diócesis de Jerez, que expresó posteriormente su renuncia debido a la necesidad de buscar un espacio adecuado para la Hermandad de la Defensión y para Manos Unidas, que debían abandonar las instalaciones que tenían en Capuchinos para ser destinadas a otros usos.

En la memoria que acompaña la solicitud de Manos Unidas, se explica que su sede constituye "la infraestructura mínima necesaria para sostener un trabajo continuo que articula a voluntarios, colaboradores e instituciones", y, por tanto, la cesión de este local "tiene interés público local, ya que fortalece el tejido asociativo, promueve el voluntariado, fomenta la participación ciudadana y proyecta a Jerez como ciudad comprometida con la justicia social y la cooperación".

En este sentido, se añade que "esta cesión permitirá mantener un espacio de acogida, coordinación y sensibilización, garantizando la continuidad de una actividad socialmente útil y plenamente alineada con el interés general municipal y con la cooperación internacional".

La alcaldesa ha señalado que "se trata de un local más accesible y cómodo que tendréis durante 30 años o más porque esperemos que Manos Unidas siga muchos años en nuestra ciudad".