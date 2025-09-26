La 45 Carrera Urbana 'Ciudad de Málaga' se celebrará el domingo 19 de octubre

MÁLAGA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 45 Carrera Urbana 'Ciudad de Málaga' tendrá lugar el próximo domingo 19 de octubre. La inscripción a esta prueba deportiva es gratuita y se podrá hacer hasta un día antes de la celebración de la carrera. La meta y la salida estarán ubicadas en la avenida de Andalucía.

Como en años anterior, existen dos modalidades: por un lado, la mini carrera, con salida a las 9.55 horas. El recorrido es de 4,3 kilómetros y la meta estará en el mismo punto de la salida. Para esta prueba deportiva no existe límite de edad.

Por otro lado, la carrera urbana de diez kilómetros de recorrido, y con salida en el mismo punto a las 9.30 horas. En esta modalidad de carrera pueden competir personas nacidas en el año 2009 o anteriores, han informado en la presentación de la prueba

El concejal delegado de Deporte, Borja Vivas, ha asistido a la presentación de esta cita atlética, junto al responsable de Deportes y Tiempo Libre de la Fundación Unicaja, Manuel Dorado; y el responsable de Relaciones Institucionales de El Corte Inglés en Andalucía, Eduardo Barrero.

El Ayuntamiento organiza la prueba cada año, que cuenta con la colaboración de la Fundación Unicaja y de El Corte Inglés. El control competitivo correrá a cargo de los jueces adscritos a la Delegación Malagueña de Atletismo. La organización espera la participación de cerca de 10.000 deportistas.

La inscripción a la prueba es gratuita y los interesados ya se pueden inscribir en la web de la Federación Andaluza de Atletismo (www.atletismofaa.es). En esta misma dirección web, puede consultarse el reglamento de ambas pruebas.

La retirada de dorsales se realizará en los departamentos de Deportes de los centros comerciales de El Corte Inglés de Málaga y provincia para corredores no federados y, en el Estadio de Atletismo, para los que cuentan con licencia federativa.

Los tres primeros clasificados en las categorías femeninas y masculinas de la clasificación general recibirán el Trofeo Ciudad de Málaga y una medalla conmemorativa, una equipación de atletismo, además de otros premios.