Abierto el plazo de inscripción al Curso de Instructores de Simulación Clínica de Emergencias por Quirónsalud Málaga

El Hospital Quirónsalud Málaga acoge una nueva edición del Curso de Instructores de Simulación Clínica en Emergencias. - QUIRÓNSALUD

MÁLAGA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Quirónsalud Málaga abre el plazo para inscribirse a una nueva edición del Curso de Instructores en Simulación Clínica en Emergencias (ISCE), una formación intensiva dirigida a profesionales sanitarios que buscan especializarse en la formación mediante simulación clínica en entornos críticos.

Según ha indicado la institución sanitaria en una nota, el curso está orientado a médicos, enfermeras, técnicos y auxiliares, así como a profesionales que desarrollan su labor en situaciones de alta presión asistencial y desean mejorar la forma en la que entrenan y lideran equipos. Asimismo, el curso está organizado por el Centro de Entrenamiento en Simulación de Emergencias (Cesem) en colaboración con el Hospital Quirónsalud Málaga.

En concreto, el programa tiene como objetivo capacitar a los participantes en el diseño, ejecución y análisis de escenarios de simulación clínica, abordando todo el proceso formativo, esto es, desde la creación de casos realistas hasta la conducción de 'debriefings' estructurados que permiten transformar la experiencia en aprendizaje efectivo.

"La simulación clínica se ha consolidado como una herramienta clave en la formación sanitaria, al permitir recrear situaciones reales en un entorno seguro", ha asegurado el subdirector médico del Hospital Quirónsalud Málaga e instructor de simulación clínica, el doctor Luis Ayala.

Según ha precisado Ayala, este enfoque "mejora habilidades técnicas y no técnicas, como la comunicación, el liderazgo y la toma de decisiones, elementos esenciales en la atención a emergencias donde cada intervención resulta crítica".

En contexto, el curso, con una duración de 41 horas, se desarrolla bajo una metodología de aprendizaje experiencial, en la que los participantes asumen desde el primer momento el rol de instructor. A lo largo de la formación, se trabaja en el diseño de escenarios de simulación clínica realistas, con el objetivo de "proporcionar experiencias inmersivas que refuercen la seguridad del paciente y entrenen equipos asistenciales en situaciones críticas".

Además, el curso ha trabajado en la configuración de la zona de simulación, dotada con recursos avanzados como 'moulage', monitorización en tiempo real y sistemas de videoanálisis, permitiendo la recreación de emergencias médicas con alta fidelidad. Esta infraestructura "facilitará el entrenamiento de los equipos en situaciones de alto estrés, favoreciendo la capacidad de respuesta ante crisis reales".

La formación cuenta con plazas muy limitadas, un máximo de catorce participantes, garantizando así una formación altamente personalizada y práctica --con un mínimo de ocho alumnos para su realización--. Está acreditado por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud (CFC) con 6,1 créditos, lo que "refuerza su valor formativo dentro del ámbito sanitario".

Con esta nueva edición, el Hospital Quirónsalud Málaga apuntala su apuesta por la formación avanzada de profesionales sanitarios, "consolidándose como un referente en innovación docente y en el uso de la simulación clínica como herramienta para mejorar la práctica asistencial y la seguridad del paciente". Los interesados pueden inscribirse hasta el 25 de mayo en 'http://www.cesememergencias.com'