Abierto el plazo de inscripción para participar en la XII edición del Certamen de Copla Rincón de la Victoria

Cartel de la XII edición del Certamen de Copla Rincón de la Victoria - AYTO RINCÓN DE LA VICTORIA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 1 (EUROPA PRESS)

La Peña El Piyayo y el área de Cultura del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) han abierto el plazo de inscripción para la XII edición del Certamen de Copla que se celebrará durante los meses de mayo y junio en la sede de la citada peña y cuya final se llevará a cabo en el marco de la Feria de Rincón de la Victoria 2026 en julio.

Las preliminares se celebrarán los sábados 16, 23 y 30 de mayo, así como los sábados 6 y 13 de junio en la sede de la Peña El Piyayo, han indicado desde el Ayuntamiento.

Para participar en el certamen se deberá tener 16 años cumplidos, la inscripción se hará por vía telefónica al 690 81 91 77 o bien online a la dirección de correo electrónico malcalahpiyayo@gmail.com, siendo la fecha límite para inscribirse el 10 de mayo.

De igual modo, en el momento de inscribirse se indicarán cuatro temas para las sesiones preliminares, ordenados por preferencia, de los cuales cada artista interpretará solo dos, los dos primeros.

Asimismo, y en caso de pasar a la gran final, la persona participante indicará previamente cuatro temas ordenados, de los cuales interpretará dos. En la final no se podrá repetir ninguno de los temas cantados en preliminares.