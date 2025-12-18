Abogados de la familia del fallecido en acción policial en Málaga ven homicidio por uso "desproporcionado" de la fuerza

MÁLAGA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los abogados de la familia de Haitam Mejri, el hombre de 35 años que el 7 de diciembre falleció en Torremolinos (Málaga) por una parada cardiorrespiratoria tras una acción de la Policía Nacional en la que se usaron pistolas taser, han apuntado a un uso "desproporcionado" de la fuerza y descartan un posible homicidio imprudente, por lo que han pedido nuevas diligencias "de cara a acreditar que ha habido un homicidio". Así, han anunciado que van a pedir una segunda autopsia del cadáver y han expresado su deseo de que se puedan ver todos los vídeos que se grabaron del suceso.

Así lo han dado a conocer este jueves en rueda de prensa Samuel Tejada y Miriam Rosales, abogados de la familia de Mejri, que han comparecido ante los medios de comunicación junto con la familia de Haitam. "El uso de la fuerza excesivo, al final, lo que provoca es una muerte porque alguien sabía que había un riesgo de muerte, y aún así han dicho 'me da igual, voy a seguir'".

Preguntados por si el uso de la fuerza está solo asociado al uso de las pistolas taser por parte de los policías, han insistido en la importancia de que se conozcan todos los vídeos que se grabaron del suceso; y han añadido que hay uno, "que además tiene audio, del que se puede deducir que hay más causas aparte, no es solamente el uso del taser, hay más situaciones violentas, por lo menos al escuchar las manifestaciones de cuando --Haitam Mejri-- aún estaba vivo".

Antes de la intervención de los abogados, el hermano de Haitam, Nasser Mejri, ha dicho que el único objetivo de la familia "es el esclarecimiento completo, objetivo y transparente de las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Haitam". Y ha añadido que del visionado de las grabaciones existentes, la familia entiende que quedan descartados "determinados extremos que se han difundido públicamente", en particular un supuesto robo, el uso de unas tijeras como elemento de riesgo y la existencia de violencia contra los agentes.

Y ha añadido que en las imágenes puede apreciarse que el dinero permanece en todo momento visible y al alcance de Haitam, "sin que sea sustraído", que las "tijeras de papelería de punta redonda" ya se encontraban dentro del locutorio donde ocurrió el suceso "para uso propio del establecimiento" y que fueron "soltadas inmediatamente en el momento en el que el agente se lo requiere y que no se observa intento alguno de agresión hacia los agentes intervinientes".

Nasser Mejri ha justificado la petición de una segunda autopsia con un perito ajeno al servicio judicial "ante la existencia de discrepancias técnicas apreciables entre distintos profesionales intervinientes".

Además, el hermano de Haitam ha dicho que resulta difícil mantener la confianza en determinadas instituciones "que se han esforzado en trasladar a la opinión pública una versión de los hechos sensiblemente distintas a las que reflejan las imágenes ahora conocidas". Y ha apuntado que el cuerpo del fallecido "fue tenido por no identificado durante varios días, pese a portar en todo momento su documentación personal sin que se haya ofrecido una explicación razonable de tal circunstancia".

Ante lo expuesto, la familia y los abogados han pedido que "por respeto a la verdad" se retracten aquellas instituciones, sindicatos o colectivos que han manifestado públicamente "que se trataba de un robo, que el fallecido actuó de forma agresiva o que han difundido comentarios relativos a supuestos antecedentes personales". La familia también han mostrado su agradecimiento por el apoyo que están recibiendo para afrontar este proceso.

El abogado Samuel Tejada ha recordado que el caso se encuentra en fase de investigación judicial y que si bien la instrucción no es secreta, tiene carácter reservado. Así, ha señalado que la jueza ha encargado más diligencias, y que ellos como abogados también han pedido otras.

"Tenemos el atestado, tenemos los vídeos y son bastante esclarecedores. Evidentemente, donde hay un vídeo no se puede imponer una versión. Y el vídeo está desde que el chico entra en el local, haya pasado lo que haya pasado, hasta que lo sacan por desgracia fallecido", ha expuesto.

En cuanto a las diligencias solicitadas, ha señalado que son tanto una segunda autopsia como los testimonios de personas profesionales --principalmente sanitarios-- que intervinieron durante esa actuación y posteriormente. "También de personas que estuvieron allí, testigos, que vieron todo lo que ocurrió en todo momento. Y otra serie de diligencias que pueden contribuir, entendemos nosotros, al esclarecimiento de los hechos y de lo que allí realmente ocurrió", ha dicho.

Sobre la primera autopsia sin resultado definitivo, ha señalado que esta apunta que la muerte es violenta. "Falta determinar la causa concreta de la violencia concreta, que es la que genera la muerte, Entonces, no se sabe si es una asfixia, si es una electrocución, si es un golpe. Eso está por determinar", ha narrado.

"QUEREMOS LA VERDAD AL 100%"

Preguntados por sus expectativas, abogados y familiares han expresado su deseo que "salga la verdad al 100%", y han añadido que solo así se podrá "apartar todo ese tipo de versiones que se están dando de gente que ni estaba allí y que no tienen el conocimiento adecuado para dar ese tipo de versiones".

"Lo que sí podemos decir es que nosotros hemos tenido acceso al visionado de esas cámaras que estaban en el locutorio y a nuestro juicio profesional, consideramos que esas imágenes descartan lo que sería un comportamiento imprudente por parte de la policía", ha dicho la expuesto la abogada Miriam Rosales.

"Se ha dicho que el fallecido de cara a la policía muestra un comportamiento agresivo, violento. A nuestro juicio, después de visionar esas imágenes, no hemos observado ningún comportamiento violento ni agresivo", ha insistido, a la vez que ha recordado que la valoración final corresponderá a la jueza.

"Estamos pidiendo diligencias de investigación precisamente de cara a acreditar que ha habido un homicidio y que ha sido provocado por un exceso en el uso de la fuerza", han destacado los abogados, que han añadido: "El uso de la fuerza excesivo al final lo que provoca es una muerte porque alguien sabía que había un riesgo de muerte y aún así ha dicho 'me da igual, voy a seguir'".

En este punto, y preguntados por si la violencia solo se vincula al uso de las pistolas taser, han dicho que hay un video del que "se puede deducir que hay más causas aparte, no es solamente el uso del taser, hay más situaciones violentas, por lo menos al escuchar las manifestaciones de cuando todavía estaba vivo".

CÁMARAS DE LOS POLICÍAS

La versión que exponen la familia y abogados de Haitam es que el joven entró en el locutorio de Torremolinos para pedir un cable; que en ningún momento tuvo intención de robar y que eso se deduce de vídeos en los que se ve la caja abierta; y que soltó las tijeras de papelería que cogió en el propio establecimiento cuando la Policía se lo requirió; y que no mostró una actitud agresiva hacia los agentes que finalmente le redujeron y que emplearon pistolas taser.

La familia ha dicho sentirse respaldada y apoyada porque Haitam era muy conocido, y ha insistido en solicitar que los policías actuantes puedan aportar el contenido que grabaron con sus cámaras personales que llevan incorporadas en su uniforme. "Pensamos que no van a ser aportadas, y eso dice mucho de la situación", ha dicho Nasser Mejri.