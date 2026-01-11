La Academia Malagueña de Ciencias promueve un ciclo de conferencias sobre la investigación marina en la provincia

Archivo - Imagen promocional del ciclo de conferencias. - ACADEMIA MALAGUEÑA DE LAS CIENCIAS - Archivo

MÁLAGA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Academia Malagueña de Ciencias promueve un ciclo de conferencias sobre la investigación marina en Málaga. Así, el próximo jueves 15 de enero, a las 19 horas, la institución celebra una sesión académica pública que tendrá lugar en el Salón de Actos de la Sociedad Económica de Amigos del País (SEAP) en la que se presentará el referido ciclo denominado "Investigando en los océanos del mundo".

Según adelanta la academia, el ciclo consistirá en un conjunto de sesiones que se celebrarán a lo largo del mes de enero y febrero, en las que diversos científicos especialistas en varias disciplinas oceanográficas que trabajan en proyectos de investigación científica ubicados en distintos mares y océanos del mundo, impartirán sus conferencias temáticas.

La organización de este ciclo corre a cargo de la Academia Malagueña de Ciencias y del Instituto Español de Oceanografía (IEO/CSIC), y colaboran la Sociedad Económica de Amigos del País y la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía.

"El objetivo de esta actividad es mejorar la visibilidad de la investigación marina española y explicar a la sociedad la trascendencia ambiental, ecológica, económica y social de los océanos y de su conocimiento a través de la investigación, presentando algunas materias clave de la investigación que se realiza con el liderazgo en ciencias marinas del IEO/CSIC y que se ejecutan desde el Centro Oceanográfico de Málaga", destacan desde la academia.

Tras la presentación de las jornadas dará comienzo la primera de las conferencias programadas que correrá a cargo del Grupo de Bentos Marino: "Nuevos hallazgos de hábitats de importancia ecológica en aguas profundas andaluzas", y que pronunciarán los doctores José Luis Rueda, Javier Valenzuela y Ángel Mateo.

Las siguientes conferencias que completan este ciclo serán: "Investigando en los océanos del mundo" a cargo del doctor Ángel David Macías, director del Centro Oceanográfico de Málaga y especialista en túnidos y especies afines, que se celebrará el día 21; "Cambio climático marino y efectos en los ecosistemas" que impartirá el doctor Manuel Vargas Yáñez y la doctora María del Carmen García Martínez, integrados en el Grupo de Investigación Mediterráneo de Cambio Climático (GCC), el jueves 29 de enero; y una más, aún por determinar, el jueves 5 de febrero.