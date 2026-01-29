Accidentes ferroviarios, Smassa y actuaciones ante inundaciones en Campanillas, a pleno del Ayuntamiento de Málaga

Archivo - Pleno del Ayuntamiento de Málaga en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO - Archivo

MÁLAGA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los trágicos accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) y los avisos rojos de Aemet y la necesaria proporcionalidad de los mismos a iniciativa del PP; la situación de la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa), con sendas mociones de PSOE y Con Málaga, y actuaciones ante las inundaciones en la zona de Campanillas será debatido en el pleno del Ayuntamiento de Málaga, que se celebra este viernes.

Así, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha dado cuenta de las mociones urgentes del PP, una de ellas, "totalmente constructiva", sobre los trágicos accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

Entre otros puntos, la moción traslada condolencias, muestra su reconocimiento y agradecimiento al personal sanitario así como técnico de otras profesiones; solicita al Gobierno que haya una total transparencia cuando se conozcan los resultados del informe que elabore la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y que respete la independencia del poder judicial para investigar y juzgar lo ocurrido.

También proponen que el Ayuntamiento muestra su comprensión con la preocupación de los maquinistas y empleados del sector ferroviario e insta al Gobierno a llevar a cabo una revisión e inspección completa.

Por otro lado, la otra moción urgente es sobre los avisos rojos de Aemet y la necesaria proporcionalidad de los mismos. En concreto, se insta a la Aemet a iniciar los estudios técnicos necesarios para la revisión de la zonificación meteorológica actual ('Sol y Guadalhorce'), de modo que el municipio de Málaga comparta zonificación con la Axarquía y, en tanto no esté regulado el río Grande, las barriadas de Campanillas afectadas por ello permanezcan en la zonificación actual.

SMASSA

Por su parte, los grupos de PSOE y Con Málaga llevan como moción urgente la situación de Smassa tras conocerse que el Ayuntamiento ha puesto en conocimiento de la Fiscalía hechos detectados en auditorias externas sobre posibles sobrecostes.

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha dicho que "el tema es de tanta gravedad" que "es necesario toda la transparencia, conocer todo lo que está pasando", por lo que piden la creación de una comisión no permanente sobre "las irregularidades detectadas en la empresa pública Smassa con la finalidad de estudiar, analizar y auditar todos los contratos públicos gestionados por dicho ente en las últimas décadas, esclarecer la posible existencia de una presunta trama de corrupción, ayudando a depurar responsabilidades políticas y técnicas, y formular propuestas de mejora que garanticen la transparencia, el control democrático y la correcta gestión de los recursos públicos".

"Lo que ha sucedido en la última década en Smassa no es algo aislado", ha advertido Pérez, aludiendo a "un modo operandi". Asimismo, ha señalado que con esto el alcalde "tiene la oportunidad de dar la cara mañana en el pleno" y también de que "tengan la valentía de sumarse a esta petición para que se pueda investigar y que pongan en conocimiento de los grupos municipales toda la información que tiene".

"Todo lo que ha pasado en la sociedad municipal de aparcamiento en el último año ha sido opaco y hay una responsabilidad del alcalde, pero también de los concejales que han pasado por esa responsabilidad", ha continuado Pérez, que ha exigido al regidor "que sea transparente".

Por otro lado, ha explicado que con la moción también exigen que se convoque un consejo extraordinario urgente de la sociedad municipal de aparcamiento.

Por su parte, la moción de Con Málaga, también sobre Smassa, es relativa a "la presunta trama de corrupción continuada y tolerada". La portavoz adjunta, Toni Morillas, ha incidido en que la iniciativa busca "acabar con las prácticas mafiosas en el Ayuntamiento y acabar con la impunidad".

"No estamos ante un caso aislado, es de una extraordinaria gravedad que hayamos podido conocer por la prensa que se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía, que se han estado produciendo sobrecostes y una inflación de facturas en más de un 90% en contratos realizados por la empresa Smassa y que también se ha elevado la contratación relativa al desguace municipal".

Para Morillas, "el problema es que en el caso de Smassa ya no es un caso, ya es una auténtica trama". "Llueve sobremojado y tenemos que decir que en este punto todavía no se han asumido responsabilidades políticas", ha avisado, lamentando "la falta absoluta de transparencia, de rendición de cuentas y de asunción de responsabilidades políticas".

"Durante 25 años el alcalde ha sido el presidente y ha estado mirando para otro lado", ha dicho Morillas, quien ha asegurado que "vamos a llegar hasta el final" y ha incidido en que con la iniciativa exigen al regidor "que se ponga en marcha ya una comisión de investigación para esclarecer todo lo sucedido en Smassa, que se nos facilite toda la documentación y que se pueda convocar de manera urgente y extraordinaria ese consejo Smassa". "Deben de producirse ya dimisiones y ceses, deben de asumirse responsabilidades políticas".

Por su parte, el portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiiglia, ha advertido también de que "lo que está ocurriendo en Smassa es una auténtica trama", al tiempo que ha reiterado que "el responsable final de todo lo que está ocurriendo es Francisco de la Torre".

Al respecto de las mociones sobre Smassa, De la Torre ha explicado que no van a apoyarlas "porque todo esto nos parece innecesario" cuando "en primer lugar, es el equipo de gobierno el que ha llevado a Fiscalía este tema" y, "en segundo lugar, los consejeros de estos grupos políticos que están en el Consejo de Administración de Smassa tienen la posibilidad en el Consejo de analizar todo lo que sobre esa materia los consejos ven".

"Ya veremos, según lo que se diga la Fiscalía, qué procede a hacer", ha sostenido. Por tanto, ha dicho, "de entrada, lo prudente y lo lógico es votar no en este momento a lo que plantean los grupos de la oposición", precisando también que "dentro de poco" habrá un consejo de administración, donde habrá intercambio de información que corresponde hacer en un tema que está en Fiscalía y tendrá sus límites el sentido de información.

Por tanto, De la Torre ha incidido en la gestión de Smassa y la transparencia: "Paso a paso. Todo lo que se diga Fiscalía que hay que hacer se hará y todo lo que se pueda contar, asesorado desde el punto de vista de abogados para ir con pasos sólidos, se irá haciendo".

INUNDACIONES EN CAMPANILLAS

Por su parte, el grupo municipal de Vox lleva al pleno el "abandono" de PP a los vecinos de Santa Águeda y Santa Amalia tras las últimas inundaciones.

El portavoz municipal de Vox y la portavoz adjunta, Antonio Alcázar y Yolanda Gómez, respectivamente, ha lamentado que, "pese a la magnitud de los daños, el Consistorio, gobernado por el PP, no prestó ningún tipo de ayuda a los afectados: ni visitas institucionales, ni llamadas, ni medios materiales para la limpieza y retirada de residuos". Desde Vox han criticado que el PP "haya asegurado públicamente que se envió ayuda a la zona, algo que desmienten los propios vecinos".

Por ello, Vox lleva al pleno la moción urgente para criticar "el abandono institucional y exigir actuaciones inmediatas: limpieza real de la zona, cubas para la retirada de residuos, arreglo de caminos y vallados, y apoyo directo a los vecinos para que puedan recuperar una mínima normalidad". De igual modo, la moción incide en "el problema estructural que Vox lleva años denunciando: la falta de encauzamiento del río Campanillas". "Esto no va de ideología, va de responsabilidad", ha concluido Gómez.

Sobre la moción Vox, De la Torre ha dicho que tiene "desinformación" y "también errores" en el planteamiento, asegurando, por otro lado, que hubo respuesta.