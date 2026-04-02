Un acertante de la Bonoloto gana casi 43.700 euros con un boleto validado en Estepona (Málaga)

Archivo - Varias personas compran décimos de la Lotería de Navidad. A 19 de diciembre de 2024, en Málaga (Andalucía, España). (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Bonoloto correspondiente a este jueves, 2 de abril, ha dejado un premio de segunda categoría --cinco aciertos más el complementario-- dotado con 43.648 euros al propietario de un boleto sellado en Estepona (Málaga).

En concreto, el boleto ha sido validado en la administración de loterías número 2 de Estepona, situada en la Avenida Juan Carlos I, número 92, del citado municipio, según la información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press.

Además, ha habido otros dos boletos acertantes del premio de segunda categoría que han sido validados en administraciones de lotería de Palma de Mallorca y el puerto de Sagunto (Valencia).

De primera categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.000.000 euros.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este jueves ha estado formada por los números 02, 48, 37, 21, 17 y 09. El número complementario es el 14 y el reintegro, el 6. La recaudación ha ascendido a 2.121.809 euros.