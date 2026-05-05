Un acertante de la Bonoloto gana un millón y medio de euros con un boleto validado en Marbella

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MÁLAGA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Bonoloto correspondiente a este martes, 5 de mayo , ha dejado un premio de primera categoría --seis aciertos-- dotado con 1.558.113,34 euros al propietario de un boleto sellado en Marbella (Málaga).

En concreto, el boleto ha sido validado en la Administración de Loterías nº 6 de la localidad malagueña, situada en Avda. General López Domínguez, 9-A, según la información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº21.155 de Cádiz, situado en Avda. Ana de Viya, 6.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 5 de mayo, ha estado formada por los números 42, 41, 10, 44, 23 y 47. El número complementario es el 4 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 2.687.703,50 euros.