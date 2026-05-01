La actriz María Esteve protagoniza la semana cultural de La Malagueta junto a nueva propuesta de ciclo 'Club de Lectura'

La actriz María Esteve - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La actriz María Esteve protagoniza las actividades del Centro Cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga en la primera semana de mayo, en la que habrá dos nuevas citas que conectan literatura y pensamiento contemporáneo a través de sus ciclos de continuidad.

Así, el martes 5 de mayo, el Club de Lectura, coordinado por Vicente Luis Mora, abordará 'La plaza del diamante', de Mercè Rodoreda, una de las obras más relevantes de la narrativa española de posguerra y de la literatura en catalán. La sesión propondrá un análisis compartido de esta novela clave, atendiendo a sus múltiples interpretaciones: desde su lectura como relato social hasta su dimensión simbólica y existencial.

A través de la experiencia de su protagonista, el encuentro invitará a reflexionar sobre los contextos históricos, emocionales y culturales que atraviesan la obra, consolidada como un clásico del siglo XX, ha indicado la Diputación en un comunicado.

La programación continuará el jueves 7 de mayo con una nueva sesión del ciclo 'Málaga, ida y vuelta', coordinado por Regina Sotorrío, que contará con la participación de la actriz María Esteve.

Con una trayectoria consolidada en cine, teatro y televisión, y dos nominaciones a los Premios Goya por sus trabajos en 'Nada en la nevera' y 'El otro lado de la cama', María Esteve ha desarrollado una carrera marcada por la versatilidad y una identidad interpretativa propia. En este encuentro, compartirá su recorrido profesional en una conversación que pone en valor el talento vinculado a Málaga.

Además, el centro acoge hasta el próximo 17 de mayo la exposición 'Un viaje interior', del fotógrafo Txema Rodríguez, una propuesta que recorre la Semana Santa en distintos municipios de la provincia.

A través de una mirada íntima y personal, la muestra ofrece un retrato diverso de esta tradición, alejándose de los enfoques más convencionales para centrarse en lo emocional, lo humano y lo cotidiano que envuelve a estas celebraciones. Por último, han recordado desde la Diputación que todas las actividades se celebrarán a las 19.00 horas en Sala 001 con entrada libre hasta completar aforo.