Adelante Andalucía celebra que "por fin se hace un poco de justicia" en el Congreso sobre García Caparrós

La portavoz adjunta del Grupo Mixto-AdelanteAndalucía, Begoña Iza, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 24 de septiembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) - La parlamentaria de Adelante Andalucía Begoña Iza ha celebrado este miércoles que "por fin podemos decir que se ha hecho un poco de justicia en el Congreso" de los Diputados en relación al asesinato de Manuel José García Caparrós, muerto por disparos de la Policía durante su participación, en Málaga, en una manifestación por la autonomía andaluza el 4 de diciembre de 1977.

En rueda de prensa en el Parlamento, la diputada del Grupo Mixto-Adelante Andalucía ha valorado así la aprobación, por parte de la Mesa del Congreso este pasado martes, de las nuevas normas que regirán el acceso al Archivo de la Cámara baja, y que abren la puerta a la consulta de documentos que contengan datos personales, siempre que lo autorice el órgano de gobierno de la institución.

Y si en documentos preconstitucionales hay "datos nominativos o meramente identificativos de personas que no afecten a su seguridad o intimidad", se podrán consultar cuando el titular de esos datos haya fallecido o el solicitante "acredite la existencia de un interés legítimo".

La diputada de Adelante ha lamentado que esta medida llega más de 40 años "tarde", desde que se produjera aquella "carga policial" con la que "se asesinó a este muchacho malagueño por asistir a la manifestación de la autonomía andaluza", si bien ha incidido en valorar que "por fin las hermanas (García) Caparrós van a poder conocer los nombres de los responsables de esa carga, de los asesinos que lamentablemente ya no están con nosotros".

De esta manera, Begoña Iza ha admitido que "no se va a poder hacer una justicia real, pero al menos" las hermanas García Caparrós "van a tener el conocimiento de quiénes eran aquellas personas" autoras de los disparos y "se van a sanar las heridas", de forma que se podrá "hacer algo de justicia", aunque "no se va a poder volver atrás", ha abundado.

En representación de Adelante Andalucía, ha trasladado su "ánimo" y "felicitaciones a las hermanas" de Manuel José García Caparrós, que "no han cesado jamás de buscar esta justicia y que hoy son, junto con su hermano, un símbolo para la lucha de los trabajadores de Andalucía", según ha proclamado.

También ha considerado que este pasado martes "se dio un pasito, pero todavía falta mucho, si hablamos de desclasificación de archivos de la dictadura", y "queda mucho trabajo por hacer", pero "al menos vamos a saber qué ocurrió aquel 4 de diciembre de 1977 con García Caparrós, con este símbolo de lucha andaluza", y sus hermanas "van a poder tener esa tranquilidad de saber quién fue la persona que dio la orden de carga policial, y el resto de los andaluces también vamos a poder sanar nuestras propias heridas", según ha añadido para concluir.