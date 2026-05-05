Adelante Andalucía critica el "plan de masificación turística que se pretende aplicar en El Palo"

El candidato de Adelante Andalucía por la provincia de Málaga en las próximas elecciones autonómicas de 2026, Luis Rodrigo, en la zona de El Palo. - ADELANTE ANDALUCÍA

MÁLAGA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Adelante Andalucía por la provincia de Málaga en las próximas elecciones autonómicas de 2026, Luis Rodrigo, ha criticado este martes el "plan de masificación turística que se pretende aplicar" en El Palo, en Málaga capital.

Rodrigo se ha reunido con varios colectivos de la barriada de El Palo, en el extremo este de la capital malagueña, donde ha criticado lo que considera "un nuevo plan de masificación orquestado por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento en este emblemático barrio de la ciudad".

Así, desde la plaza de las Cuatro Esquinas, el líder provincial de Adelante ha criticado que "la intención del gobierno andaluz es tenderle una alfombra roja a las grandes empresas turísticas mediante inversiones en remodelación del entorno del paseo marítimo, donde además numerosas empresas han comprado ya parcelas y solares para levantar bloques de apartamentos turísticos".

"Un modelo" que Rodrigo ha calificado como "frío" y que "expulsa a los vecinos de sus lugares de residencia": "Esos pisos turísticos no van a dejar riqueza en el barrio, sino que van a aumentar este modelo de turismo frío que acaba matando a los barrios y, por tanto, a la ciudad", ha apostillado.

Así, el candidato andalucista ha trasladado a estos colectivos su intención de "paralizar cualquier proyecto que camine en esta dirección".

"Vamos a parar cualquier proyecto que persiga desplazar y expulsar a los vecinos del este de Málaga, a toda la gente que lleva décadas viviendo y formando parte de El Palo. Y vamos a cambiar el modelo hacia un turismo de calidad, sostenible, que deje riqueza y que proteja y valore el pequeño comercio y el negocio local frente a las grandes empresas que lo extraen todo", ha añadido.

Por otro lado, Rodrigo se ha referido también al programa electoral de Adelante Andalucía, que entre otras medidas contempla "la imposición de una tasa turística para que los visitantes que vienen de fuera dejen riqueza que ayude a costear servicios e infraestructuras en las zonas de alta afluencia", ha concluido.

