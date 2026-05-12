Bendodo califica el puente del Centenario de Sevilla de "monumento a la corrupción" y Sanz ve un "castigo de Sánchez"

Bendodo atiende a los medios, en un acto electoral, junto al presidente provincial del PP y el alcalde de Sevilla - CAPTURA DE PANTALLA

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, ha calificado los sobrecostes y retrasos en las obras de ampliación del puente del Centenario como "un monumento del sanchismo a la corrupción", al tiempo que ha remarcado que este proyecto se ha visto envuelto en las supuestas "mordidas" vinculadas a obras públicas en el marco del 'caso Koldo'.

"Los socialistas trincaron la pasta del bolsillo de los sevillanos. Aquí (puente del Centenario) está el ejemplo. La corrupción estaba muy cerca de María Jesús Montero --secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta en las elecciones de este domingo-- porque ella está a la derecha del presidente Pedro Sánchez". Así lo ha asegurado en un acto de partido junto a dicha infraestructura, donde ha estado acompañado del diputado en el Congreso por Sevilla Ricardo Tarno; el alcalde, José Luis Sanz, y el presidente provincial de la formación, Ricardo Sánchez, entre otros.

"No es la primera vez que vengo a una obra donde la trama de Sánchez, koldo, Santos Cerdán y Ábalos se ha beneficiado". Para ello, Bendodo ha esgrimido el citado proyecto del Centenario, "donde, según lo que hemos conocido, la trama del Partido Socialista se embolsó 1,8 millones de euros por la reparación de los tirantes, siendo la empresa adjudicataria de Santos Cerdán, que era la mano derecha de Sánchez en el partido".

Además, esa empresa, ha remarcado el dirigente nacional del PP, "solo tenía un trabajador, cuñado de Cerdán". Por este motivo, "Montero no nos puede decir que no sabía nada de esto. Si no lo sabía, malo, porque no se enteraba de nada, y no nos lo creemos, y si lo sabía y se cayó, pues muchísimo peor", ha añadido al respecto.

'UNA MUESTRA DEL CASTIGO DE SÁNCHEZ'

Para el alcalde, el puente del Centenario es "muestra evidente del castigo que recibe la ciudad" por parte del Gobierno de España, que preside Pedro Sánchez, "con obras que que nunca se ven: el cierre del anillo de Cercanías, la conexión ferroviaria del aeropuerto con Santa Justa o la terminación de la SE-40 y su paso por el río, que está eternizándose después de haber deslpifarrado más de 150 millones de euros con una tuneladora que ha acabado en la chatarra".

En el caso concreto del Centenario, el alcalde ha señalado que este martes terminaba el plazo de ejecución de la obra, ya que, según Sanz, "el proyecto estaba mal hecho desde el inicio, no se pensó en mejorar la calidad de vida de los sevillanos, no se pensó en mejorar la movilidad del área metropolitana. Se estaría pensando, seguramente, en las 'chistorras' y en las 'lechugas' de la banda del Peugeot".

Sanz ha señalado que por esos motivos "se hace más importante que nunca el esfuerzo inversor que está llevando a cabo la Junta de Andalucía en Sevilla" y que Juanma Moreno "siga apostando por esta ciudad. "Necesitamos un Gobierno andaluz del Partido Popular: estable, sin hipotecas, sin chantajes, que siga apostando de forma decidida por Sevilla".

Sanz ha afirmado que todas estas infraestructuras de competencia nacional "tendrán que esperar a que Alberto Núñez Feijóo sea el presidente del Gobierno", para que impulse no solo la ejecución final del puente del Centenario "sino esa cantidad de obras que el gobierno socialista le debe a la ciudad".