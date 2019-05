Adelante Málaga propone crear 22 escuelas infantiles municipales de cero a tres años

Publicado 14/05/2019 14:35:44 CET

MÁLAGA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Adelante Málaga, candidatura formada por Podemos e Izquierda Unida, ha presentado este martes su plan para crear 22 escuelas infantiles municipales para edades de cero a tres años.

"Actualmente solo existen cinco escuelas que ofertan tan sólo 550 plazas y únicamente una de ellas es de gestión pública", según han recordado las candidatas número dos y cuatro de Adelante Málaga, Paqui Macías y Remedios Ramos.

Macías y Ramos han presentado el plan de la coalición, "que viene avalado por un equipo de docentes, alguna de las cuales ha aceptado participar en la candidatura de izquierdas".

Asimismo, la candidata número 2 de Adelante Málaga ha recordado que el desarrollo de esta red de guarderías cumpliría el doble objetivo de cubrir una demanda fundamental y la de crear empleo desde la administración local.

"Es un plan realizable. Simplemente tenemos que priorizar dónde vamos a gastar el dinero, con una fiscalidad justa y progresiva, recortando en gastos superfluos, por ejemplo de publicidad, protocolo, dietas de altos cargos, entre otros, y haciendo un presupuesto pensando en los vecinos y en las vecinas de la ciudad", ha dicho.

De igual modo, el número dos de Adelante Málaga ha recordado que una de las primeras medidas de PP y Ciudadanos, con el apoyo de Vox, desde el gobierno de la Junta de Andalucía "ha sido subir a las familias el precio de las guarderías". "Desde el Ayuntamiento de Málaga estamos para cuidar a las familias y estamos para cuidar a los niños de esta ciudad".

Por su parte, Ramos ha explicado ante los medios de comunicación que en la capital hay "una clase trabajadora empobrecida, familias que viven en la precariedad, que no pueden pagar la guardería. Una persona que no puede dejar a sus hijos en una escuela infantil no puede salir a trabajar o a buscar un empleo" y eso, ha añadido, "supone otro impedimento para el desarrollo personal y profesional de las mujeres".

Ramos, además, ha ironizado sobre el "empeño de partidos de derechas, como PP o Ciudadanos de aparecer como garantes de la familia, cuando lo único que hacen es ponerles trabas y recortar servicios. La prioridad del candidato Francisco de la Torre es apoyar la especulación".

En este punto, Remedios Ramos también ha explicado que el programa de guarderías municipales viene acompañado de una red de comedores públicos, donde se priorice la alimentación sana, con productos de cercanías y cocina in situ. "Nuestros niños tienen que estar bien alimentados, no pueden estar comiendo de catering", ha agregado.

Por último, las candidatas han estado explicando el proyecto de red de guarderías municipales en la barriada de Miraflores y durante el recorrido, un grupo de abuelas han alabado la medida porque, han asegurado, "son ellas en muchos casos las que están cuidando a los niños para que los padres puedan trabajar".