Adif retrasa al menos hasta final de abril el restablecimiento de la conexión ferroviaria directa por AVE Málaga-Madrid

Imágenes de los trabajos que se están llevando a cabo en la vía de Alta Velocidad que une Málaga con Madrid, tras la caída de un muro de contención de cinco metros a la altura del municipio malagueño de Álora. - Álex Zea - Europa Press

ÁLORA (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, ha asegurado que en estos momentos se baraja "como mínimo" para el restablecimiento del tráfico ferroviario directo por alta velocidad desde Málaga "no antes de la última semana de abril"; una fecha que, ha advertido, es "una situación absolutamente provisional", que será actualizada cada 15 días.

Además, ha indicado que "prácticamente todo el año vamos a estar con una vía única", ya que se seguirá "demoliendo muro hasta prácticamente el mes de junio", mientras que "el aparato de vía que está afectado, se ha encargado ya a una de las empresas que lo fabrican para que lo tengamos entre cinco a seis meses y lo tengamos instalado a final de año".

Así lo ha dicho en declaraciones a los periodistas en su visita a los trabajos de recuperación de la línea de alta velocidad afectada desde el día 4 de febrero a raíz del tren de borrascas, que provocó el colapso de un muro de casi 300 metros en Álora (Málaga), tras hacer un análisis general de la situación de los muros y los elementos de vía, y verse que no se puede cumplir la fecha para recuperar la conexión ferroviaria el próximo 23 de marzo.

"Tenemos que cambiar el plan de acción, no podemos reabrir el 23, nos vamos a ir a una operación de mucho más calado, por el cual lo que vamos a hacer es una eliminación completa de los muros, tumbar el talud y por lo tanto eso nos lleva bastante más fechas, pero entendemos que es la única solución posible para garantizar la seguridad y es la mejor solución posible porque así quitamos el problema de raíz", ha asegurado en declaraciones a Europa Press.

Así, Marco de la Peña ha indicado que se trabaja "con los máximos medios posibles, 24 horas de trabajo de lunes a domingo" y ha apuntado que alta velocidad a Málaga "hay, es cierto que con una incidencia y con una dificultad añadida, que es un trasbordo en autobús desde Antequera, pero servicio existe", por lo que ha incidido en que es "la decisión mejor para futuro".

En su visita a los trabajos de recuperación de la línea de alta velocidad afectada, ha explicado, que tras la incidencia, "lo primero" fue "garantizar la seguridad de nuestros trabajadores" y ha dicho que no se pudo trabajar hasta pasados 15 o 20 días del suceso, porque "esto era una zona de lodo, realmente no sabíamos en qué situación se encontraba el resto del muro y además cualquier elemento que hubiéramos hecho nos hubiera perjudicado al futuro"

Ha señalado que la primera previsión de restablecimiento total de la alta velocidad el día 23 de marzo se hizo con la idea de que las partes del muro que habían quedado "eran estables y realmente podían soportar una situación provisional o por lo menos con la suficiente garantía y factores de seguridad para recuperar la circulación", aunque ha incidido en que eran estimaciones.

Pero, ha indicado, "una vez revisados todos los cálculos, una vez pudiendo revisar 'in situ' el estado de los muros que ahora tenemos todavía en pie, esos muros realmente no dan factor de seguridad necesario estructural para mantener ningún tipo de circulación". En algunos momentos y con algunas hipótesis nos están dando un factor de seguridad negativo, es decir, por debajo de uno".

Esto, ha asegurado, "obliga a tener que buscar una solución más comprometida, más largo en plazo, pero sí que es verdad, mucho más segura que es eliminar dichos muros de lo máximo que podamos para eliminar de raíz la causa y el problema". Algo en lo que ya se está trabajando desde la semana pasada pero que retrasa la fecha para la recuperación total del servicio hasta finales de abril.

Así, ha explicado que la próxima semana se terminará parte de los trabajos y se duplicarán los equipos de demolición de muro, con lo que esperan "mejorar algo esa fecha, pero realmente hoy por hoy lo vemos francamente difícil, salvo que realmente los rendimientos los mejoremos". Además, ha indicado a la "mala suerte" de la previsión de varios días de lluvia, que "nos podrá entorpecer algo".

Según ha incidido el presidente de Adif, tras hacerse la retirada "muy sensible" de materiales y una demolición "también a pequeña escala, con pequeña maquinaria", resulta que "todo el aparato de vía está total y absolutamente no operativo y por lo tanto eso nos va a provocar un problema durante lo que nos queda de año a nivel de explotación".

Así, Marco de la Peña ha indicado que tras restablecerse la conexión, inicialmente a finales de abril, seguirán trabajando, "demoliendo muro hasta prácticamente el mes de junio", mientras que ha apuntado que el aparato de vía que está afectado "se ha encargado ya a una de las empresas que lo fabrican, para que ya lo tengamos entre cinco a seis meses y lo tengamos instalado a final de año".

Esto supondrá la limitación de velocidad "de pocos minutos" y a una vía. "Los técnicos que manejan y que determinan la capacidad de la vía me han transmitido tranquilidad y que probablemente igual hay que modificar algún horario de un servicio, pero que la mayoría de las conexiones y la totalidad de las conexiones de la ciudad de Málaga con el resto de España están garantizadas", ha dicho.

Cuestionado por si hasta finales de abril se va a seguir utilizando la conexión con autobús desde Antequera o si hay alguna posibilidad de reducir el tiempo de viaje, ha indicado que son circunstancias "que tienen que hacer las compañías operadoras" y ha confirmado que "por parte de Renfe se está poniendo el máximo interés en buscar las máximas soluciones posibles".

Al respecto, ha precisado que Renfe tiene "dos problemas adicionales. Tiene su acceso a los talleres de Málaga y a los talleres de Algeciras totalmente cerrados, es decir, no puede ni llevar trenes a mantener ni sacar los trenes que tiene en mantenimiento", aunque ha indicado que espera que la próxima semana se pueda sacar material en tráfico restringido.

Con miras a verano, ha indicado que con el plazo de finales de abril "nos podemos ir algunas semanas, pero entiendo que sí, que no tiene que haber ningún problema", que estará la conexión para esas fechas. "Nosotros nos ponemos la idea de un objetivo comprometido y fiable para finales de abril y entendemos que tiene que ser así", ha apuntado.

Sobre una posible reclamación patrimonial por parte de la Junta de Andalucía si no se reabría la línea para Semana Santa, ha señalado que la causa es de "fuerza mayor". "Creo que no ha habido temporadas de lluvias históricamente en Andalucía de esta manera", ha dicho, al tiempo que ha recordado que quedan otras líneas por recuperar.

"Nosotros, a la vista está, ponemos todos los medios, ponemos todo el compromiso y trabajamos con la seguridad de nuestros trabajadores y de los pasajeros. Yo no sé qué motivo legal pueden encontrar a este ejercicio de responsabilidad, pero la Junta es soberana para hacer lo que considere. Yo, en mi opinión, sería una pérdida de tiempo, pero ya lo digo, es consideración de la propia Junta", ha apuntado.

También ha dicho que están reevaluando los costes de la emergencia, pero ha indicado que "prácticamente ahora, de todos los temporales que hemos sufrido a lo largo de toda España, estamos en más de 300 millones de emergencia pura".

"No me siento solo. Es una responsabilidad totalmente de Adif", ha asegurado al ser cuestionado sobre si echa en falta algún responsable del Gobierno en esta comparecencia ante los medios. "Somos los gestores de la infraestructura, somos los que lo construimos, somos los que tenemos que reparar y somos los que tenemos que dar el servicio a los operadores y explicar las cosas a la ciudadanía. Entiendo que es mi responsabilidad, faltaría más", ha finalizado.