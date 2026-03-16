España pide que Montero dé la cara por retraso en conexión directa de Málaga en AVE: "Es una ruina" y "una traición más"

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, presidenta de Málaga TechPark y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, en Málaga TechPark. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha calificado de "ruina" el retraso hasta abril para recuperar la conexión directa desde Málaga por alta velocidad y ha pedido responsabilidades políticas, entre ellas a la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero; al tiempo que ha asegurado que seguirán "estudiando todas las alternativas jurídicas". "Es una traición más", ha dicho.

Así lo ha expresado España en declaraciones a los periodistas, al tiempo que ha lamentado "profundamente" la "nefasta noticia" dada este lunes por el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, quien "la explicación que da es otro mes más", pero que para la consejera no es suficiente. Ha esperado que el Gobierno, "aunque solo sea por una vez, se ponga las pilas con Málaga, porque Málaga necesita el AVE".

"Esto es una ruina para muchos autónomos, para muchas empresas, para el empleo, para, en general, la Semana Santa, porque hay muchas personas que en estos momentos están decidiendo dónde hacer su reserva para la Semana Santa", ha asegurado la consejera, quien también ha dicho que es "un incumplimiento de la palabra", ya que se había hablado de que el 23 de marzo estaría ya en marcha la conexión ferroviaria de Málaga con Madrid.

Para España, este retraso es "una traición más a los malagueños, porque volvemos a estar sin AVE. Lo hemos estado en el Festival de Cine y también volvemos a estar en Semana Santa sin conexión ferroviaria" directa.

Ha considerado que "si fuera otra comunidad autónoma, si fuera Cataluña, igual estaba ya resuelto", ya que, ha recordado, "hace poco, cuando hubo un problema allí, exigieron que el secretario de Estado de Transporte se instalara allí en la comunidad para solucionar los problemas"; mientras que "aquí no ha venido ningún político a dar explicaciones".

La consejera se ha preguntado por qué desde el 4 de febrero "no han empezado a trabajar de forma intensa hasta finales de febrero" y ha considerado que "son muchas las explicaciones que tienen que dar". "Dónde está la vicepresidenta del Gobierno de España --María Jesús Montero--, que es andaluza, que dé la cara y que dé explicaciones", ha manifestado.

"Nosotros pedimos responsabilidades políticas porque se ha dado una fecha y una vez más este Gobierno no cumple con su palabra", ha dicho España, quien ha apuntado que la Junta de Andalucía va a utilizar "todos los instrumentos jurídicos que tengamos a nuestro alcance para compensar, para resarcir a Málaga y a los malagueños" y van a "seguir estudiando todas las alternativas jurídicas porque así lo dijimos y así lo vamos a hacer".

Se ha preguntado "qué le ha hecho Málaga a este Gobierno", porque en su opinión es "un castigo tras otro". "Invierten poco, por no decir nada, pero luego lo que teníamos que funcionaba bien, tampoco son capaces de mantenerlo", ha criticado la consejera, quien ha incidido en pedir "muchas explicaciones, exigimos responsabilidades políticas".

Según ha asegurado, el Gobierno andaluz "no va a estar cruzado de brazos mientras se le castiga a Málaga, una vez más, en la Semana Santa", un momento "muy importante para la economía malagueña y andaluza" y que va a ocasionar "un daño" que los empresarios han estimado en los 300 millones de euros y una caída de las reservas entre el 25 y el 30%.